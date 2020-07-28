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Бывший гонщик Формулы-1 разбил суперкар стоимостью в 1 миллион евро

28 июля, 18:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Пока следователи не уточнили, был ли сам Сутил за рулем в момент аварии

Бывший пилот Формулы-1 Адриан Сутил попал в неприятную ситуацию в Монако. 37-летний гонщик вспомнил славное былое и решил устроить гонки прямо на дороге, но не справился с управлением и разбил дорогостоящий спорткар из лимитированной серии McLaren Senna LM, стоимость которого оценивается в 1 миллион евро. Всего было изготовлено только 25 таких экземпляров. Автомобиль был назван в честь бразильского гонщика Айртона Сенны, погибшего во время Гран-при Сан-Марино в 1994 году.

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В результате аварии на спорткаре полностью разбита передняя часть. С места происшествия автомобиль увезли на специальном эвакуаторе. Пока следователи не уточнили, был ли сам Сутил за рулем в момент аварии, сообщает sport.ro.

Адриан Сутил провел в Формуле-1 семь сезонов. За свою карьеру немец ни разу не попал на подиум, зато запомнился скандалом, когда во время вечеринки в Шанхае устроил драку с владельцем команды "Лотус" Эриком Люксом и нанес ему серьезную травму шеи после удара бокалом для шампанского. Люкс подал иск о покушении на убийство против гонщика. В 2012 году Сутил был приговорен к 18 месяцам условно.

Ранее мы писали, что запасной вратарь "ПСЖ" разбил суперкар за 220 тысяч, который взял в аренду. Марцин Булка пытался обогнать другой автомобиль, но маневр не удался.

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Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед:

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авария Формула-1 Адриан Сутил Lamborghini спорткар

Источник: Сегодня|Спорт

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