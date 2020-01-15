Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,03
26,69

Чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо попал в серьезную аварию на "Дакаре", этап остановили

15 января, 16:14

Испанский автогонщик, перевернувшись с автомобилем, отделался легким испугом

"Дакар"-2020

"Дакар"-2020 / Фото: Twitter

Реклама

В Саудовской Аравии подходит к финишу ралли-рейд "Дакар". Сегодня состоялся 10-й этап, который завершили досрочно. Организаторы приняли решение остановить ралли из-за жуткой песчаной бури на маршруте. Гонщики проехали 345 километров из запланированных 608. А двухкратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо попал в аварию. Ранее мы сообщали, что Фернандо Алонсо продемонстрировал лучший результат на восьмом этапе.

В среду этап для экипажа испанца сложился неудачно: машина угодила в серьезную аварию. После полета-переворота с пилотами все в порядке, они даже сумели продолжить заезд. Правда, до финиша добирались без стекла. В итоге Алонсо опустился на 14-е место общего зачета.

Ралли "Дакар-2020". 10-й этап

Внедорожники

1. Карлос Сайнс (Испания, Mini) – +2:03.43
2. Якуб Пшигонски (Польша, Mini) -+3.05
3. Джиниэл де Вильерс (ЮАР, Toyota) – +4.26…
38. Фернандо Алонсо (Испания, Toyota) – +1:17.33

Общий зачет

1. Карлос Сайнс (Испания, Mini) – 37:15.37
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, Toyota) – +18.10
3. Стефан Петерансель (Франция, Mini) – +18.26…
14. фернандо Алонсо (Испания, Toyota) – +4:34.56

Мотоциклы

1. Хоан Барреда Борт (Испания, Honda) – 2:11.42
2. Рикки Брабек (США, Honda) – +1.07
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, Honda) – +2.31

Общий зачет

1. Рикки Брабек (США, Honda) – 34:12.18
2. Пабло Кинтанилья (Чили, Husqvarna) – +25.44
3. Хоан Барреда Борт (Испания, Honda) – +27.09

Грузовики

1. Антон Шибалов (Россия, КАМАЗ) – 2:12.12
2. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) – +1.08
3. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – +1.30

Общий зачет

1. Андрей Каргинов (Россия, КАМАЗ) – 40:20.04
2. Антон Шибалов (Россия, КАМАЗ) – +36.08
3. Сергей Вязович (Беларусь, МАЗ) – +1:40.00

Квадроциклы

1. Камил Виневски (Польша, Yamaha) – 3:04.11
2. Зденек Тума (Чехия, Yamaha) – +0.48
3. Рафад Соник (Польша, Yamaha) – +3.42

Общий зачет

1. Игнасио Касале (Чили, Yamaha) – 44:57.51
2. Симон Витсе (Франция, Yamaha) – +16.18
3. Рафал Соник (Польша, Yamaha) – +1:06.16

Несколько дней назад на Дакаре-2020 погиб мотоциклист

Паулу Гонсалвеш погиб во время "Дакар"-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

авария Формула-1 Фернандо Алонсо автоспорт Дакар ралли Дакар

Источник: xsport.ua

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С трассы увозили на вертолете: на третьем этапе
С трассы увозили на вертолете: на третьем этапе "Дакара"-2020 разбился мотоциклистФормула-1
Жуткое зрелище: грузовик на полном ходу переехал внедорожник на
Жуткое зрелище: грузовик на полном ходу переехал внедорожник на "Дакаре"Формула-1
Звездный пилот Формулы 1 подписал новый контракт
Звездный пилот Формулы 1 подписал новый контрактФормула-1
Первая смерть на
Первая смерть на "Дакаре"-2020: у мотоциклиста после падения остановилось сердцеФормула-1
Страшный пожар на
Страшный пожар на "Дакаре": "У нас было время только выпрыгнуть из машины"Формула-1
Восьмой этап
Восьмой этап "Дакара" отменен из-за смерти мотоциклистаФормула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...