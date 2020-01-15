Чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо попал в серьезную аварию на "Дакаре", этап остановили

"Дакар"-2020 / Фото: Twitter

Реклама

В Саудовской Аравии подходит к финишу ралли-рейд "Дакар". Сегодня состоялся 10-й этап, который завершили досрочно. Организаторы приняли решение остановить ралли из-за жуткой песчаной бури на маршруте. Гонщики проехали 345 километров из запланированных 608. А двухкратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо попал в аварию. Ранее мы сообщали, что Фернандо Алонсо продемонстрировал лучший результат на восьмом этапе.

В среду этап для экипажа испанца сложился неудачно: машина угодила в серьезную аварию. После полета-переворота с пилотами все в порядке, они даже сумели продолжить заезд. Правда, до финиша добирались без стекла. В итоге Алонсо опустился на 14-е место общего зачета.

Ралли "Дакар-2020". 10-й этап

Внедорожники

1. Карлос Сайнс (Испания, Mini) – +2:03.43

2. Якуб Пшигонски (Польша, Mini) -+3.05

3. Джиниэл де Вильерс (ЮАР, Toyota) – +4.26…

38. Фернандо Алонсо (Испания, Toyota) – +1:17.33

Общий зачет

1. Карлос Сайнс (Испания, Mini) – 37:15.37

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, Toyota) – +18.10

3. Стефан Петерансель (Франция, Mini) – +18.26…

14. фернандо Алонсо (Испания, Toyota) – +4:34.56

Мотоциклы

1. Хоан Барреда Борт (Испания, Honda) – 2:11.42

2. Рикки Брабек (США, Honda) – +1.07

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, Honda) – +2.31

Общий зачет

1. Рикки Брабек (США, Honda) – 34:12.18

2. Пабло Кинтанилья (Чили, Husqvarna) – +25.44

3. Хоан Барреда Борт (Испания, Honda) – +27.09

Грузовики

1. Антон Шибалов (Россия, КАМАЗ) – 2:12.12

2. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) – +1.08

3. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – +1.30

Общий зачет

1. Андрей Каргинов (Россия, КАМАЗ) – 40:20.04

2. Антон Шибалов (Россия, КАМАЗ) – +36.08

3. Сергей Вязович (Беларусь, МАЗ) – +1:40.00

Квадроциклы

1. Камил Виневски (Польша, Yamaha) – 3:04.11

2. Зденек Тума (Чехия, Yamaha) – +0.48

3. Рафад Соник (Польша, Yamaha) – +3.42

Общий зачет

1. Игнасио Касале (Чили, Yamaha) – 44:57.51

2. Симон Витсе (Франция, Yamaha) – +16.18

3. Рафал Соник (Польша, Yamaha) – +1:06.16

Несколько дней назад на Дакаре-2020 погиб мотоциклист

Паулу Гонсалвеш погиб во время "Дакар"-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама