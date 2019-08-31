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Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон попал в аварию в Бельгии: опубликовано видео

31 августа, 15:15

Знаменитый британский гонщик не справился с управлением и вылетел с трассы «Спа-Франкоршам»

Болид Хэмилтона увозят с трассы

Болид Хэмилтона увозят с трассы / Фото: Reuters

На автодроме "Спа-Франкоршам", что в Спа, завершилась третья свободная практика Гран-при Бельгии Формулы-1. По ее итогам лучшее время показал пилот "Феррари" Шарль Леклер, второе место досталось его напарнику Себастьяну Феттелю, а третий результат остался за Валттери Боттасом из "Мерседеса".

Между тем лидер чемпионата Льюис Хэмилтон в ходе тренировки попал в аварию и разбил свой болид. Британец не справился с управлением в 12-м повороте и вылетел с трассы, разбив машину о барьер безопасности. Тренировка была остановлена красным флагом, Хэмилтон на трассе больше не появлялся. По итогам тренировки Льюис остался на седьмой строчке.

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"Прошу прощения", – сказал после въезда в барьер безопасности по радиосвязи Хэмилтон своим механикам, которым теперь придется попыхтеть, чтобы подготовить его машину к квалификации. Впрочем, сам Льюис, судя по всему, не пострадал.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Третья свободная практика

  • 1. Шарль Леклер ("Феррари") 1.44,206
  • 2. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,451
  • 3. Валтери Боттас ("Мерседес") +0,497
  • 4. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,768
  • 5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,106
  • 6. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1,315
  • 7. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,360
  • 8. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,453
  • 9. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1,482
  • 10. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1,546
  • 11. Ромен Грожан ("Хаас") +1,600
  • 12. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1,649
  • 13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,798
  • 14. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +1,811
  • 15. Ландо Норрис ("Макларен") +2,064
  • 16. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +2,173
  • 17. Даниил Квят ("Торо Россо") +2,436
  • 18. Джордж Расселл ("Уильямс") +3,652
  • 19. Роберт Кубица ("Уильямс") +4,144
  • 20. Александер Албон ("Ред Булл") +4,208

Смотрите, как выглядит болиды Формулы-1 в сезоне-2019

Как мы писали ранее, в Формуле-1 грядет расширение: в новом сезоне будет рекордное количество этапов – 22 Гран-при вместо 21, как в этом году. Среди новых гонок – Гран-при Вьетнама и Нидерландов. Гран-при Германии покинет чемпионат.

Также сообщалось, что появились хорошие новости о Шумахере: Михаэль смотрит гонки Формулы-1. "Я всегда осторожен в подобных заявлениях, но состояние Шумахера действительно улучшилось. Мы вместе с ним смотрим Формулу-1 в его доме в Швейцарии. Михаэль не сдается, он продолжает бороться. Шумахер в надежных руках, о нем хорошо заботятся", – рассказал босс Международной автомобильной федерации Жан Тодт.

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авария Формула-1 Льюис Хэмилтон

Источник: Championat.ru

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