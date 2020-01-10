Чемпион Формулы-1 по примеру Бойко пожертвовал круглую сумму на борьбу с пожарами в Австралии

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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Чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон пожертвовал 262 тысячи фунтов (примерно 307 тысяч евро) для поддержки благотворительных организаций, участвующих в ликвидации последствий пожаров в Австралии. Средства будут разделены между пожарными и благотворительными организациями.

"Мне очень грустно осознавать, что огромное количество животных в Австралии погибло. Моя любовь к животным не является секретом, и я не могу не скорбеть о них. Прошу вас присоединиться ко мне и подумать о влиянии, которое мы оказываем на нашу планету. Давайте работать вместе, чтобы внести небольшие изменения, побудить наши семьи и друзей к действиям", – написал Хэмилтон в Instagram.

Пожары в Австралии привели к тому, что более 6,4 миллиона гектаров земли по всей стране пострадали от огня, а в штате Новый Южный Уэльс разрушено более 1300 домов.

/ Фото: Reuters

Ранее мы писали, что игроки НБА пожертвовали 750 тысяч долларов на тушение лесных пожаров в Австралии. Среди игроков, пожертвовавших свои средства, оказались Арон Бэйнс ("Финикс"), Джона Болден и Бен Симмонс (оба – "Филадельфия"), Мэттью Деллаведова и Данте Экзам (оба – "Кливленд"), Джо Инглс ("Юта"), Патрик Миллс ("Сан-Антонио"), Райан Брокхофф ("Даллас") и Тон Макер ("Детройт").

Также пожертвовал деньги на борьбу с пожарами в Австралии и спасение животных игрок сборной Украины. Вратарь Денис Бойко скрыл сумму, которую он отправил в благотворительный фонд.

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