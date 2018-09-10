Чемпион Формулы-1 выставил на продажу свой суперкар

Сегодня, 14:07

Дженсон Баттон продает спортивный автомобиль McLaren P1

Дженсон Баттон. Фото AFP
Дженсон Баттон. Фото AFP

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2009 года, Дженсон Баттон выставил на продажу свой суперкар McLaren P1. Об этом британский гонщик сообщил в соцсетях.

"Я решил выставить свой McLaren P1 на продажу, чтобы кто-то другой смог наслаждаться им. Это сложное решение, но сейчас я живу в Америке и не имею возможности управлять этой красотой, хотя я дал ей последний взлет в прошлом месяце перед этапом WEC в Сильверстоуне", – написал Дженсон Баттон.

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Стоимость автомобиля не сообщается. Для сравнения, модель 2015 года была выставлена на аукцион и ушла с молотка за 1,7 млн долларов.

Баттон завершил карьеру в Формуле-1 по окончании сезона 2016 года, но принял участие в Гран-при Монако 2017 года, заменяя Фернандо Алонсо.

Напомним, что чемпионат Формулы-1 возобновился после летнего перерыва в Бельгии неделю назад. Гонку в Спа выиграл Себастьян Феттель, который немного сократил отставание от лидирующего в личном зачете Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". В активе британца 231 очко, у занимающего вторую строчку немца – 214.
Формула-1, Дженсон Баттон

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Источник:

Championat.ru

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