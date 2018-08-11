Чемпиону Формулы-1 после пересадки легкого запретили летать на самолете и купаться в бассейне

Сегодня, 18:04

69-летний Лауда вынужден будет сменить свой образ жизни

Ники Лауда. Фото Getty
Ники Лауда. Фото Getty

Трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда успешно перенес трансплантацию легких, и его состояние постепенно улучшается, хотя легендарный австрийский гонщик будет еще долго находиться в главном госпитале Вены, поскольку процесс реабилитации после столь серьезных операций занимает немало времени и должен проходить под пристальным наблюдением медиков.

В течение следующих шести месяцев ему категорически запрещено пользоваться авиационным транспортом. Свое свободное время, например, отпуск, Лауда должен проводить в странах, расположенных по соседству с Австрией, чтобы в случае необходимости его можно было срочно доставить в главный госпиталь Вены.

Кроме того, ему навсегда запрещено пользоваться закрытыми общественными бассейнами, саунами и водолечебницами. Следовательно, купаться он может только в открытых водоемах.

Также на территории вокруг его дома необходимо удалить все растения, в помещениях их тоже не должно быть. Ему отныне запрещено работать в саду, поскольку почва считается одним из главных источников опасностей для иммунной системы его организма, подавляемой специальными препаратами.

Кроме этого теперь он должен воздерживаться от контактов с домашними животными. Отныне ему даже запрещено держать в доме аквариумных рыбок.

В 1976 году Лауда попал в тяжелейшую аварию на трассе "Нюрбургринг", из-за которой получил значительные ожоги и чуть не лишился жизни. В страшном пожаре он вдыхал ядовитые газы и частично повредил свои легкие.

Из-за последствий той аварии Лауде также дважды проводили операции по трансплантации почек. В 1997 году донором стал брат Флориан, а в 2005-м – будущая жена Биргит.

Мы уже сообщали, что супруга Михаэля Шумахера приобрела роскошную виллу у президента "Реала". Особняк включает в себя два бассейна, вертолетную площадку и красивый вид на море.
Формула-1, Ники Лауда

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