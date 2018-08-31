Четырехкратный чемпион Формулы-1 разбил машину

Немецкий гонщик команды Формулы-1 "Феррари" Себастьян Феттель повредил свою машину во время демонстрационных заездов в Милане в преддверии Гран-при Италии. Как сообщает F1i, немец неудачно проехал демонстрационный круг, врезавшись в ограждение и повредив переднее крыло гоночного болида. Помимо него в демонстрационных заездах участвовали Кими Райкконен, а также пилоты "Торо Россо" и "Заубера".

Четырнадцатый этап чемпионата Формулы-1 – Гран-при Италии – пройдет на автодроме в Монце с 31 августа по 2 сентября. Чемпионат возобновился после летнего перерыва в Бельгии неделю назад. Гонку в Спа выиграл Себастьян Феттель, который немного сократил отставание от лидирующего в личном зачете Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". В активе британца 231 очко, у занимающего вторую строчку немца – 214.

Гонка в Монце считается домашней для "Феррари". С учетом этого обстоятельства и мощности двигателя, который не уступает "Мерседесу", итальянская команда считается фаворитом.

В пятницу в Монце пройдут две сессии свободных заездов (12:00 и 16:00 по киевскому времени), в субботу – третья тренировка (13:00) и квалификация (16:00). Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:10 по Киеву.