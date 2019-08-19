Чудовищная авария произошла на первом круге гонки IndyCar в США

Гонка американской серии IndyCar в Поконо ознаменовалась грандиозной аварией на первом круге. Авария, которая была спровоцирована действиями японского гонщика Такумы Сато, закончилась несколькими разбитыми болидами, а сразу пять пилотов были отправлены в медицинский центр для обследования.

Среди них оказались сам Сато, Райан Хантер-Рэй, Джеймс Хинчклифф, Феликс Розенквист и Александер Росси. Все, кроме Розенквиста, покинули медициснкий центр после обследования. У Феликса же были выявлены травмы, которые не угрожают жизни пилота, однако ему некоторое время придется провести в госпитале.

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Победителем гонки стал пилот команды Team Penske Уилл Пауэр. Второе место с отставанием в пять секунд занял Скотт Диксон, третье место у победителя гонки Indy 500 2019 года Симона Пажно.

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Ранее мы писали, что российский гонщик погиб, сбив телевизионную вышку. Сергей Боричев принимал участие в соревнованиях "Московская миля".

Также мы писали, что Себастьян Феттель сбил птицу на тренировке перед Гран-при Германии. Машина в инциденте не пострадала, а вот что случилось с птицей не совсем ясно, она исчезла из поля зрения операторов.

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