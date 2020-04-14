Держите люки! Сегодня день рождения самого гламурного Гран-при, где теряли бриллианты и казнили чемпиона

91 год назад в Монте-Карло родилась самая гламурная и одна из старейших гонок гонок Формулы-1 Гран-при Монако. Правда, в 1929 году это был самостоятельный старт, который вскоре стал одним из самых престижных соревнований в мире автоспорта. Много воды утекло с того первого заезда 14 апреля, но трасса Монте-Карло по-прежнему является одной из самых сложных и опасных.

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Первая гонка была организована известным тогда энтузиастом автоспорта Энтони Ноэсом, который заручился поддержкой главы княжества Луи II, а также известного монегаскского гонщика Луи Широна. Также Ноэс, в честь которого сегодня назван последний поворот трассы, предложил гонять именно на городских улицах, чтобы повысить зрелищность.

В итоге собралось 16 участников, которым было предложено преодолеть 100 кругов общей протяженностью 318 км по улицам шикарного Монте-Карло. Автопробег открыл почетный президент Автоклуба Монако князь Луи II. А победителем стал британец Уильям Гровер-Уильямс, который пилотировал "Бугатти". В этом гоночном сражении британец одержал победу над великим немецким гонщиком, Рудольфом Караччолой. "Бугатти" приезжало первым в Монте-Карло и в последующие два года.

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А Гровер-Уильямс во время Второй мировой войны ушел работать в Управление специальных операций для содействия сопротивлению Франции. Но в парижском регионе был взят в плен, а в 1945 году, незадолго до капитуляции Германии, был казнен нацистами.



Уильям Гровер-Уильямс

В период с 1929 по 1948 год, до первых чемпионатов Формулы-1 гонки Гран-при Монако проводились как отдельные независимые соревнования. В 1950 году, в год своего рождения, на автодром в Монте-Карло ворвался чемпионат мира по автогонкам Формула-1. И зрители сразу же полюбили эту трассу, поскольку находятся в непосредственной близости от событий на дороге.

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Самым первым победителем Гран-при Монако, прошедшего 21 мая 1950 года, стал Хуан-Мануэль Фанхио на "Альфа Ромео Спа". В 1952 году после гибели на тренировке итальянского пилота Луиджи Фаджиоли Гран-при Монако покинуло Королевские гонки, однако уже в 1955 году городская трасса вернулась в календарь и до нынешнего времени остается его неотъемлемой частью.

Гран-при Монако / Фото: Reuters

Интересные факты

Чаще всех – шесть раз – Гран-при Монако выигрывал бразильский гонщик Айртон Сенна в период с 1987-го по 1993 года, британец Грэхем Хилл и немец Михаэль Шумахер – по пять.

– Гран-при Монако выигрывал бразильский гонщик Айртон Сенна в период с 1987-го по 1993 года, британец Грэхем Хилл и немец Михаэль Шумахер – по пять. Накануне гонок на улицах Монако заваривают крышки люков, так как из-за образования низкого давления под болидами они могут вылететь.

заваривают крышки люков, так как из-за образования низкого давления под болидами они могут вылететь. В сезоне 2004 года на носах болидов "Ягуар" был установлен бриллиант стоимостью около 250 тысяч долларов, который был частью рекламной кампании к фильму "12 друзей Оушена". Кристиан Клин на первом же круге разбил свой болид в шпильке "Левс". После гонки маршалы тщательно обследовали трассу, однако камня так и не нашли.

на носах болидов "Ягуар" был установлен бриллиант стоимостью около 250 тысяч долларов, который был частью рекламной кампании к фильму "12 друзей Оушена". Кристиан Клин на первом же круге разбил свой болид в шпильке "Левс". После гонки маршалы тщательно обследовали трассу, однако камня так и не нашли. В современной Формуле-1 свободные заезды – "практики" – обычно проходят в пятницу, и только в Монако они проходят по четвергам, а пятница отводится для светских мероприятий.

Смотрите, как представляли болиды в прошлом сезоне Формулы-1

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