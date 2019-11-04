До Шумахера остался один титул: Хэмилтон в США досрочно стал чемпионом Формулы-1

Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас / Фото: Reuters

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За два Гран-при до конца сезона в Формуле-1 чемпионский титул гарантировал себе британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Состоявшуюся вчера ночью гонку в США Хэмилтон завершил вторым, следом за партнером по команде Валттери Боттасом. Ранее мы писали, что Боттас выиграл квалификацию Гран-при США. Набранных 18 очков Льюису хватило, чтобы создать себе отрыв, который Валттери уже не сможет отыграть в оставшихся стартах.

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Британец стал уже шестикратным чемпионом мира – Хэмилтон обошел по победам легендарного Хуана Мануэля Фанхио и ему остался всего один титул, чтобы догнать семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Льюис Хэмилтон: "В субботу мне было непросто, а Валттери в этот уик-энд сработал особенно здорово! Я очень хотел отыграться на дистанции и обеспечить команде победный дубль. Я сомневался, сработает ли стратегия с единственным пит-стопом, но старался изо всех сил. Сложно сказать, что я сейчас чувствую. Для меня большая честь в списке чемпионов оказаться между Шумахером и Фанхио. Когда мне было шесть или семь лет, отец сказал: "Никогда не сдавайся!" Можно сказать, эти слова стали девизом нашей семьи. В гонке я атаковал на пределе, рассчитывал победить, но, к сожалению, шинам не хватило эффективности.

Сколько еще титулов я смогу выиграть? Не знаю, но я полон сил и с нетерпением жду следующую гонку. Мы не планируем расслабляться и снова будем бороться".

Напомним, что Кубок Конструкторов по итогу сезона "Мерседес" обеспечил себе еще 13 октября после Гран-при Японии – "Мерседес" в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

Результаты Гран-при США (Остин)

1. Валттери Боттас ("Мерседес")

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

4. Шарль Леклер ("Феррари")

5. Алекс Албон ("Ред Булл")

6. Даниэль Риккардо ("Рено")

7. Ландо Норрис ("Макларен")

8. Карлос Сайнс ("Макларен")

9. Нико Хюлькенберг ("Рено")

10. Даниил Квят ("Торо Россо")

11. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт")

12. Кими Райкконен ("Альфа Ромео")

13. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт")

14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео")

15. Пьер Гасли ("Торо Россо")

16. Ромен Грожан ("Хаас")

17. Джордж Расселл ("Уильямс")

Сошли:

Кевин Магнуссен ("Хаас")

Роберт Кубица ("Уильямс")

Себастьян Феттель ("Феррари")

Личный зачет

Положение пилотов в чемпионате

1. Льюис Хэмилтон – 381 очко

2. Валттери Боттас – 314

3. Шарль Леклер – 249

4. Макс Ферстаппен – 235

5. Себастьян Феттель – 230

6. Алекс Элбон – 84

7. Карлос Сайнс-младший – 80

8. Пьер Гасли – 77

9. Даниэль Риккардо – 46

10. Серхио Перес – 43

11. Ландо Норрис – 41

12. Нико Хюлькенберг – 37

13. Даниил Квят – 35

14. Кими Райкконен – 31

15. Ланс Стролл – 21

16. Кевин Магнуссен – 20

17. Ромен Грожан – 8

18. Антонио Джовинацци – 4

19. Роберт Кубица – 1

20. Джордж Расселл – 0

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