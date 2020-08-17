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"Взрыв" двух мотоциклов: еще одна жуткая авария на гонках в Австрии

17 августа, 00:59

Олег Люлька Олег Люлька

Во время австрийского этапа малайзиец Сяхрин влетел в лежачий байк и только чудом отделался синяками

Минувший уикенд оказался богатым на жуткие аварии в мотоспорте. Мы уже рассказывали, что на Гран-при Австрии MotoGP в Шпильберге два мотоцикла "взбесились" и своими сальто чуть не убили Валентино Росси. Но этим кошмары выходного дня с мотогонщиками не ограничились.

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На той же трассе в Австрии в заезде Moto2 случилась другая жесткая авария: лидер первенства итальянец Энеа Бастианини упал и откатился за пределы трека, а малайзиец Хафиж Сяхрин на полном ходу врезался в его мотоцикл и уничтожил его, вдребезги разбив и своего "железного коня". В результате взрывного столкновения техника в буквальном смысле превратилась в пыль.

Счастье, что на малазийца, оказавшегося после этого страшного столкновения на трассе, не наехали мчавшие следом гонщики, успевшие увернуться – это спасло 26-летнему Хафижу Сяхрину жизнь. 16 августа 2020 года стало его вторым днем рождения.

Пострадавшему Хафижу Сяхрину на месте оказали медицинскую помощь и на скорой увезли в больницу, где провели сканирование. Оно не показало переломов – только ушиб таза. "Хафиж в сознании. Если не считать синяков, с ним все в порядке", – говорят в команде малайзийца.

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Хафиж Сяхрин. Фото – Reuters

Хафиж Сяхрин

Хафиж Сяхрин / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что чемпион Европы по велоспорту упал с моста во время гонки. Сперва многим показалось, что c бельгийцем могло случиться самое страшное. Но затем медики успокоили болельщиков.

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авария Малайзия гонки мотоциклисты мотоциклы Хафиж Сяхрин

Источник: Сегодня|Спорт

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