Экстремальное вождение на тестах: гонщика Формулы-1 дважды развернуло и пришлось остановить заезды

Основной пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен и во время тестовых заездов водит весьма экстремально. 27 февраля голландец стал участником двух инцидентов в утренней сессии вторых официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Первый инцидент случился на сравнительно низкой скорости, второй — на высокой, когда гонщик входил в поворот. Во втором случае сессию даже пришлось приостановить – Ферстаппен вылетел в гравийную ловушку.

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"Я наехал колесами на белую линию, которая оставалось влажной, чего я не видел, находясь в машине. Увидел только при просмотре повтора. Утром нас подвела погода, но условия были одинаковыми для всех. Мы смогли проверить то, что было нужно, получить представление о нашем болиде. Наш план – испытать надежность деталей, опробовав некоторые новинки. Иногда что-то может не работать как надо", — приводит слова Макса RaceFans.

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель показал сегодня на тестах лучшее время. Второй результат — на счету Пьера Гасли ("Альфа Таури"), отставшего на 0,225 секунды. Замкнул тройку Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт"), уступивший лидеру 0,277 секунды. А действующий чемпион Формулы-1, британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в ходе вечерней сессии в Барселоне столкнулся с проблемами с мотором – смог проехать только 14 кругов, после чего остановился на трассе.

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