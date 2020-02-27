Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

Экстремальное вождение на тестах: гонщика Формулы-1 дважды развернуло и пришлось остановить заезды

27 февраля, 21:26

Утром пилотов подвела погода в Барселоне и мокрая линия

Основной пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен и во время тестовых заездов водит весьма экстремально. 27 февраля голландец стал участником двух инцидентов в утренней сессии вторых официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Первый инцидент случился на сравнительно низкой скорости, второй — на высокой, когда гонщик входил в поворот. Во втором случае сессию даже пришлось приостановить – Ферстаппен вылетел в гравийную ловушку.

Читайте также: "Головная боль Формулы-1": чемпион по выносливости сделал прогноз на сезон Формулы-1

"Я наехал колесами на белую линию, которая оставалось влажной, чего я не видел, находясь в машине. Увидел только при просмотре повтора. Утром нас подвела погода, но условия были одинаковыми для всех. Мы смогли проверить то, что было нужно, получить представление о нашем болиде. Наш план – испытать надежность деталей, опробовав некоторые новинки. Иногда что-то может не работать как надо", — приводит слова Макса RaceFans.

В тренде
Гвардиола снова огорчает "Реал": обзор матча с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель показал сегодня на тестах лучшее время. Второй результат — на счету Пьера Гасли ("Альфа Таури"), отставшего на 0,225 секунды. Замкнул тройку Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт"), уступивший лидеру 0,277 секунды. А действующий чемпион Формулы-1, британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в ходе вечерней сессии в Барселоне столкнулся с проблемами с мотором – смог проехать только 14 кругов, после чего остановился на трассе.

Смотрите, как представляли команды Формулы-1 в 2019 году

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария тесты Формула-1 Ред Булл Себастьян Феттель автоспорт Макс Ферстаппен феррари

Источники: Сегодня|Спорт , Чемпионат

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ну, хоть разорвись: приз лучшему спортсмену года в мире разделили футболист и автогонщик
Ну, хоть разорвись: приз лучшему спортсмену года в мире разделили футболист и автогонщикФутбол
Жуткая авария на знаменитой гонке
Жуткая авария на знаменитой гонке "Дайтона 500": пилот находится в критическом состоянииФормула-1
Формула-1 понесет грандиозные убытки из-за переноса Гран-при Китая
Формула-1 понесет грандиозные убытки из-за переноса Гран-при КитаяФормула-1
Формула-1 нашла способ, как провести Гран-при Китая
Формула-1 нашла способ, как провести Гран-при КитаяФормула-1
В память о
В память о "Мамбе": гонщик Формулы-1 посвятил свой шлем Коби БрайантуФормула-1
"Головная боль Формулы-1": чемпион по выносливости сделал прогноз на сезон Формулы-1Формула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...