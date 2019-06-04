Ему было пять лет: вдохновитель Льюиса Хэмилтона умер после страшных болей

Харри Шоу из Редхилла в последние дни жизни был окружен любимыми игрушками и терпел страшные муки

Харри Шоу со своими родителями. Фото: Twitter

Скончался пятилетний болельщик Льюиса Хэмилтона Харри Шоу из Редхилла, страдавший от саркомы Юинга. Британский пилот был тронут сообщением Харри в инстаграме перед Гран-при Испании и сказал, что вдохновлен письмом мальчика: "Ты – мой главный вдохновитель сегодня. Я сделаю все, чтобы ты мог мною гордиться. Ты очень сильный парень, я бы тоже хотел быть таким же сильным, как ты. Хочу, чтобы весь мир увидел, насколько ты силен, и попрошу всех молиться за тебя в это тяжелое время".

После победы в Барселоне Льюис посвятил успех ребенку, а на следующий день "Мерседес" отправил в Редхилл гоночный болид Хэмилтона.

"Мы хотели бы сообщить, что Харри умер в комфорте – в каком-то смысле это так, он был окружен своими игрушками и людьми, которых любил. Но на самом деле в последние недели жизнь Харри была омрачена ужасной болью, которую никто, по крайней мере, 5-летний ребенок, не должен испытывать", – говорится в посте на странице пожертвований для Харри.

Семья Шоу собрала 230 тысяч фунтов, которые будут направлены на изучение саркомы Юинга и помощь другим детям.

Как сообщалось ранее, в Вене похоронили легендарного гонщика Ники Лауду. Тысячи людей пришли в собор Святого Стефана попрощаться с чемпионом Формулы-1.

Памяти Ники Лауды Видео: formula1.com

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