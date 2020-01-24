Еще одна жертва "Дакара": мотогонщик скончался спустя неделю после аварии

Эдвин Старвер. Фото: dakar.com

Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер ушел из жизни спустя восемь дней после аварии на 11-м этапе ралли-рейда "Дакар" в Саудовской Аравии. Инцидент произошел еще 16 января. Гонщик не справился с управлением и упал по пути из Шубайта в Харад. В результате падения он получил перелом шейного позвонка, а его сердце не билось около 10 минут, но тогда медикам удалось сотворить чудо и вернуть его к жизни.

22 января Старвера перевезли из больницы в Эр-Рияде в Нидерланды, а прошлой ночью он умер, сообщает телеграм-канал Cross Country Rally.

Старвер трижды выступал на "Дакаре", а в 2019 году стал победителем общего зачета в дисциплине Malles, где гонщики выступают без поддержки команд. Он стал второй жертвой прошедшего ралли-рейда в Саудовской Аравии. Напомним, что перед этим на "Дакаре" погиб мотогонщик Паулу Гонсалвеш. В результате падения у него остановилось сердце. Для него это был уже 13-й "Дакар". Впервые он выступил на многодневном авто-марафоне в 2006 году.

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За всю историю "Дакар" забрал жизни 73 человек, в том числе и своего создателя Тьерри Сабина. При этом больше всего страдают мотоциклисты – Старвер стал 21-м погибшим мотогонщиком в истории ралли-рейда.

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