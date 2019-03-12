Если бы очки за быстрейший круг давали раньше, в Формуле-1 были бы пять других чемпионов

Нововведение в Ф-1 сделало бы чемпионом мира в 2008 году Фелипе Массу

У Хэмилтона был бы на один титул меньше. Фото: AFP

Если бы очки за быстрейший круг давали раньше, в Формуле-1 были бы пять других чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/789/8bc/5c87898bc4492.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/789/8bc/5c87898bc4492.jpg 2019-03-12T12:28:00+02:00 Формула 1 Нововведение в Ф-1 сделало бы чемпионом мира в 2008 году Фелипе Массу

Вчера было официально утверждено, что в сезоне Формулы-1 2019 года будут начисляться очки за лучший круг гонки. Теперь пилот с быстрейшим кругом в гонке будет получать дополнительное одно очко. Однако только в том случае, если финиширует в топ-10 гонки.

Если бы правило о дополнительном очке за быстрейший круг было введено в Формулу-1 ранее, то по сравнению с нынешним раскладом изменились бы чемпионы пяти сезонов. Об этом сообщает Motorsport Magazin.

Чемпионские расклады изменились бы следующим образом:

Чемпионат 1976 года: Ники Лауда вместо Джеймса Ханта

Ники Лауда вместо Джеймса Ханта Чемпионат 1979 года: Жиль Вильнев вместо Джоди Шектера

Жиль Вильнев вместо Джоди Шектера Чемпионат 1986 года: Найджел Мэнселл вместо Алена Проста

Найджел Мэнселл вместо Алена Проста Чемпионат 1988 года: Ален Прост вместо Айртона Сенны

Ален Прост вместо Айртона Сенны Чемпионат 2008 года: Фелипе Масса вместо Льюиса Хэмилтона.

Ранее мы писали, что экс-подруга гонщика Формулы-1 рассказала о "сливе" интимного видео в интернет. Николь Шерзингер шокировало их совместное с Льюисом Хэмилтоном интимное видео в сети, она готова "прихлопнуть" виновного.

Анонс чемпионата мира 2019 года:

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