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Если бы очки за быстрейший круг давали раньше, в Формуле-1 были бы пять других чемпионов

Сегодня, 12:28

Нововведение в Ф-1 сделало бы чемпионом мира в 2008 году Фелипе Массу

У Хэмилтона был бы на один титул меньше
У Хэмилтона был бы на один титул меньше. Фото: AFP
Если бы очки за быстрейший круг давали раньше, в Формуле-1 были бы пять других чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/789/8bc/5c87898bc4492.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/789/8bc/5c87898bc4492.jpg Формула 1 Нововведение в Ф-1 сделало бы чемпионом мира в 2008 году Фелипе Массу

Вчера было официально утверждено, что в сезоне Формулы-1 2019 года будут начисляться очки за лучший круг гонки. Теперь пилот с быстрейшим кругом в гонке будет получать дополнительное одно очко. Однако только в том случае, если финиширует в топ-10 гонки. 

Если бы правило о дополнительном очке за быстрейший круг было введено в Формулу-1 ранее, то по сравнению с нынешним раскладом изменились бы чемпионы пяти сезонов. Об этом сообщает Motorsport Magazin.

Чемпионские расклады изменились бы следующим образом:

  • Чемпионат 1976 года: Ники Лауда вместо Джеймса Ханта
  • Чемпионат 1979 года: Жиль Вильнев вместо Джоди Шектера
  • Чемпионат 1986 года: Найджел Мэнселл вместо Алена Проста
  • Чемпионат 1988 года: Ален Прост вместо Айртона Сенны
  • Чемпионат 2008 года: Фелипе Масса вместо Льюиса Хэмилтона.

Ранее мы писали, что экс-подруга гонщика Формулы-1 рассказала о "сливе" интимного видео в интернет. Николь Шерзингер шокировало их совместное с Льюисом Хэмилтоном интимное видео в сети, она готова "прихлопнуть" виновного.

Анонс чемпионата мира 2019 года:

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Championat.ru

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