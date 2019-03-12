Если бы очки за быстрейший круг давали раньше, в Формуле-1 были бы пять других чемпионов
Нововведение в Ф-1 сделало бы чемпионом мира в 2008 году Фелипе Массу
Вчера было официально утверждено, что в сезоне Формулы-1 2019 года будут начисляться очки за лучший круг гонки. Теперь пилот с быстрейшим кругом в гонке будет получать дополнительное одно очко. Однако только в том случае, если финиширует в топ-10 гонки.
Если бы правило о дополнительном очке за быстрейший круг было введено в Формулу-1 ранее, то по сравнению с нынешним раскладом изменились бы чемпионы пяти сезонов. Об этом сообщает Motorsport Magazin.
Чемпионские расклады изменились бы следующим образом:
- Чемпионат 1976 года: Ники Лауда вместо Джеймса Ханта
- Чемпионат 1979 года: Жиль Вильнев вместо Джоди Шектера
- Чемпионат 1986 года: Найджел Мэнселл вместо Алена Проста
- Чемпионат 1988 года: Ален Прост вместо Айртона Сенны
- Чемпионат 2008 года: Фелипе Масса вместо Льюиса Хэмилтона.
Ранее мы писали, что экс-подруга гонщика Формулы-1 рассказала о "сливе" интимного видео в интернет. Николь Шерзингер шокировало их совместное с Льюисом Хэмилтоном интимное видео в сети, она готова "прихлопнуть" виновного.
Анонс чемпионата мира 2019 года:
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