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Этап Формулы-1 отменили из-за коронавируса: у одного из участников выявили инфекцию

12 марта, 18:57

Максим Перепелица

Гран-при Австралии должен был пройти 13-15 марта в Мельбурне

Первый этап чемпионата Формулы-1 сезона-2020 Гран-при Австралии отменили из-за коронавируса, сообщает BBC со ссылкой на источники F1. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако на сайте F1 сообщается, что у участника команды Формулы-1 McLaren выявили эту инфекцию. Этап должен был пройти 13-15 марта в Мельбурне.

Ранее стало известно, что Гран-при Бахрейна, этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, пройдет без зрителей на фоне эпидемии коронавируса. До этого шанхайский этап чемпионата Формулы-1 перенесли на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

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Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 126 тыс. человек, более 4,6 тыс. умерли.

Тем временем пресс-службы команд "Хаас" и "Макларен" пока не комментировали сообщения о возможных заболевших. Также мы сообщали, что этап Формулы-1 в Шанхае перенесен из-за коронавируса. Вопрос о новых сроках проведения шанхайского этапа решится позднее.

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гонки Формула-1 Гран-при Австралии коронавирус

Источник: BBC

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