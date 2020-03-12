Этап Формулы-1 отменили из-за коронавируса: у одного из участников выявили инфекцию

Первый этап чемпионата Формулы-1 сезона-2020 Гран-при Австралии отменили из-за коронавируса, сообщает BBC со ссылкой на источники F1. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако на сайте F1 сообщается, что у участника команды Формулы-1 McLaren выявили эту инфекцию. Этап должен был пройти 13-15 марта в Мельбурне.

Ранее стало известно, что Гран-при Бахрейна, этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, пройдет без зрителей на фоне эпидемии коронавируса. До этого шанхайский этап чемпионата Формулы-1 перенесли на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн – жертвы, переносы и выздоровления

Реклама

Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 126 тыс. человек, более 4,6 тыс. умерли.

Тем временем пресс-службы команд "Хаас" и "Макларен" пока не комментировали сообщения о возможных заболевших. Также мы сообщали, что этап Формулы-1 в Шанхае перенесен из-за коронавируса. Вопрос о новых сроках проведения шанхайского этапа решится позднее.

В тренде Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

Смотрите, как представляли команды Формулы-1 в 2019 году

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама