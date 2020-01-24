"Это сохраняет мозоли на руках зимой": вундеркинд Формулы-1 рубится в кибергонки

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

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Гонщик Формулы-1 и команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен и его коллега из "Макларен" Ландо Норрис выступают за профессиональную команду Redline, участвующую в киберспортивных гонках. Последней такой гонкой, в которой они приняли участие, были "24 часа Дайтоны". Ранее мы писали, что 40-летний чемпион Формулы-1 ходит по канату и приседает на нем на одной ноге.

Ферстаппен отмечает, что выступления в онлайн-гонках помогают ему держать себя в форме в межсезонье: "Это прекрасный способ подготовить себя к новому сезону. По крайней мере это сохраняет мозоли на руках зимой".

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

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Менеджер команды "Ред Булл" голландца Атце Керкхоф сообщил grandpx.news, что выступления в киберспорте нисколько не вредят нидерландскому гонщику: "Ему нужно потратить немало времени, чтобы настроить машину. Но сами по себе эти гонки не идут ему во вред".

Мы также рассказывали, как будут выглядеть боксы на первом в истории Ф-1 Гран-при Вьетнама. Гонка на городской трассе в Ханое состоится 5 апреля 2020 года.

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