"Это выглядит как паранойя": босс команды "Хаас" критикует Фернандо Алонсо

Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер раскритиковал пилота "Макларена" Фернандо Алонсо после инцидента в квалификации Гран-при Италии, где испанец и Кевин Магнуссен из "Хааса" помешали друг другу проехать удачно быстрые круги. После этого Алонсо нелицеприятно высказался об обоих гонщиках "Хааса".

"Фернандо сам перешел в "Макларен", который должен бы бороться успешно за выход из первого сегмента квалификации. Но мы тут ни при чем, если у него что-то не получается. Он сам принимал такое решение. Пусть говорит за себя, отвечает за свои дела и поступки, а не за других. Это хорошая жизненная позиция. А сейчас он постоянно жалуется на всех. Это выглядит как паранойя. Алонсо нечего было терять, а вот мы пострадали. Даже в лучшей форме Алонсо не смог бы опередить нашу машину. Поэтому я не понимаю его этого действия", – сказал Гюнтер Штайнер.

Гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье и начнется в 16:00 по киевскому времени. В ходе квалификации кими Райкконен установил быстрейший по средней скорости круг в истории Формулы-1 – 263,61 км/ч.



Напомним, что чемпионат Формулы-1 возобновился после летнего перерыва в Бельгии неделю назад. Гонку в Спа выиграл Себастьян Феттель, который немного сократил отставание от лидирующего в личном зачете Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". В активе британца 231 очко, у занимающего вторую строчку немца – 214.