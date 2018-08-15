Фернандо Алонсо признался в любви к Формуле-1 и объявил об уходе

Сегодня, 10:29

Знаменитый испанский гонщик объяснил, почему уходит из "Королевских гонок"

Фернандо Алонсо. Фото AFP
Фернандо Алонсо. Фото AFP

Двукратный чемпион Формулы-1 испанский гонщик Фернандо Алонсо, который не будет выступать в чемпионате 2019 года, заявил, что в настоящий момент перед ним стоят более серьезные вызовы, чем те, которые могут ему предложить "Королевские гонки". О том, что Алонсо не будет выступать в Формуле-1 в новом сезоне, было объявлено во вторник. По слухам в СМИ, Алонсо продолжит карьеру в североамериканской гоночной серии IndyCar.

"Дорогая Ф-1, когда я только начинал ходить, я бежал к твоему шуму, твоим трассам, еще ничего не зная о тебе. Я видел, как ты менялась – иногда в лучшую сторону, иногда, по моему мнению, в худшую. Каждый раз, когда я закрываю визор своего шлема, то чувствую твои нежные объятия, твою энергию, которой больше нигде нет. Но сегодня передо мной стоят более серьезные вызовы, чем те, которые ты можешь мне предложить", – сказал Алонсо в видеозаписи, опубликованной Twitter.

"В этот год, когда я еще гоняюсь на пике своей формы, я хочу запомнить тебя именно такой. Я могу только поблагодарить тебя и тех людей, которые были частью тебя, которые познакомили меня с таким количеством культур, традиций, языков. За то, что была частью моей жизни. Я знаю, что ты любишь меня, будь уверена, что я тоже тебя люблю", – добавил Алонсо.

Напомним, что в июле Фернандо Алонсо побил два рекорда Михаэля Шумахера. Испанский гонщик больше всех проехал километров по трассе и стал первым по числу финишей.

А в прошлом году Фернандо Алонсо стал почетным послом "Реала". Испанский гонщик является преданным фанатом клуба из Мадрида.
Формула-1, Фернандо Алонсо, IndyCar

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Источники:

Twitter, РСпорт

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