Фернандо Алонсо продемонстрировал лучший результат на "Дакаре"

Из-за смерти мотогонщика Паулу Гонсалвеша восьмой этап ралли-рейда "Дакара" был частично отменен – на трассу не выезжали мотоциклисты и квардроциклисты. Зато вовсю соревновались пилоты внедорожников и грузовиков. Сегодня гонщики преодолевали расстояние в 716 км со спецучастком в 477 км, при этом стартовали и финишировали спортсмены в одном и том же городе – Вади-аль-Давасире.

В классе внедорожники лучшее время показал Матье Серрадори из команды SRT RACING. Всего четыре минуты проиграл ему двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо – это результат испанца испанца на дебютном "Дакаре". Третьим финишировал экипаж X-RAID MINI JCW TEAM под управлением Орландо Террановы.

Лидирует же в общем зачете Карлос Сайнс, ставший сегодня только 15-м (19 минут отставания от лидера). Следом за ним идут Нассер Аль-Атия и Стефан Петерансель.

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Общий зачет после 8-го этапа:

1. Карлос Сайнс (BAHRAIN JCW X-RAID TEAM) – 31:56.52

2. Нассер Аль-Атия (TOYOTA GAZOO RACING) + 00H 06' 40''

3. Стефан Петерансель (STEPHANE PETERHANSEL) + 13:09

В классе внедорожники первое место занял экипаж россиянина Андрея Каргинова на КамАЗе. Следом за ним приехал его партнер по команде Антон Шибалов, а третьим стал чех Алекс Лопрайс отставший от победителя почти на 10 минут. Это позволило Каргинову увеличить отрыв в генеральной классификации от своих ближайших преследователей.

Общий зачет после 8-го этапа:

1. Андрей Каргинов (KAMAZ – MASTER) – 34:31.43

2. Антон Шибалов (KAMAZ – MASTER) + 27:06

3. Сергей Вязович (MAZ-SPORTAUTO) + 05:17

Ранее мы писали, что грузовик на полном ходу переехал внедорожник на "Дакаре". Грузовик Мартина ван ден Бринка раздавил внедорожник Томаша Оуредничека, но тот все равно умудрился добраться до финиша, хоть и на буксире.

Расписание оставшихся этапов:

14 января – 9 этап: Вади-аль-Давасир – Харад (891 км, СУ – 415 км)

Вади-аль-Давасир – Харад (891 км, СУ – 415 км) 15 января – 10 этап: Харад – Шубайта (608 км, СУ – 534 км)

Харад – Шубайта (608 км, СУ – 534 км) 16 января – 11 этап: Шубайта – Харад (744 км, СУ – 379 км)

Шубайта – Харад (744 км, СУ – 379 км) 17 января – 12 этап: Харад – Киддия. ФИНИШ! (447 км, СУ – 374 км)

На "Дакаре" погиб мотоциклист Паулу Гонсалвеш:

Паулу Гонсалвеш погиб во время "Дакар"-2020

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