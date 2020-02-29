"Феррари" нужны гарантии, что ее сотрудников пустят в Австралию на первое Гра-при Формулы-1

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто рассказал о проблемах, которые могут возникнуть у его "конюшни" и еще нескольких команд Формулы-1 в связи со вспышкой коронавируса в Италии. А первый этап сезона, Гран-при Австралии, состоится с 13 по 15 марта. Ранее мы сообщали, что Формула-1 понесет грандиозные убытки из-за переноса Гран-при Китая.

"Подготовка к тестам Формулы-2 проходит тяжело, часть наших инженеров осталась дома. Нам нужно подтверждение, что наших сотрудников впустят в страну, прежде чем мы поедем в Австралию. Не хотелось бы узнать об изменениях ситуации, уже находясь в самолете. Если будут проблемы, нам нужно понимать, какими будут последствия, потому что наша задача — защита своих сотрудников. Хотелось бы иметь полную картину до того, как поедем в Австралию", — приводит слова Матиа Бинотто The Race.

Команда "Феррари"-2020 / Фото: Reuters

Бинотто отметил, что происходящее может затронуть не только "Феррари: "Ситуация касается не только нас и „Альфа Таури". Мы поставляем элементы „Хаасу" и „Альфа Ромео", а это уже четыре команды, и нужно брать в расчёт „Пирелли". Что будет, если четыре команды не смогут принять участия в гонке? Решение не за мной".

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