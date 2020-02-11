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"Феррари" презентовала болид на сезон-2020

11 февраля, 23:29

В театре "Ромоло Валли" состоялась презентация нового болида "Феррари"

/ Фото: formula1.com

Команда Формулы-1 "Феррари" официально представила новый болид на сезон-2020. Презентация состоялась в муниципальном театре "Ромоло Валли" итальянского города Реджо-Эмилиа неподалеку от базы команды в Маранелло. Перед показом SF1000 в шоу выступили оркестр, хор и акробаты. "Феррари" – единственная команда, выступающая в Формуле-1 с момента основания "Королевских гонок" в 1950 году.

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Напомним, что за скудерию продолжат выступать немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер. "Феррари" первой из команд чемпионата представила свой новый болид. На следующий день намечены презентации "Ред Булла" и "Рено".

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Также мы рассказывали, что представлен первый болид нового сезона Формулы-1. В команде "Хаас" обещают сделать прогресс по сравнению с прошлым сезоном.

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Добавим, что в этом же районе Нью-Йорка у Льюиса Хэмилтона имеется еще один пентхаус, который автогонщик прикупил в прошлом году за 40,7 миллионов долларов.

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Формула-1 феррари

Источник: Сегодня|Спорт

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