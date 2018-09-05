"Феррари" расстанется со знаменитым финским гонщиком в конце сезона

Сегодня, 17:40

Кими Райкконена в команде заменит Шарль Леклер

Кими Райкконен. Фото AFP
Кими Райкконен. Фото AFP

Знаменитый финский гонщик команды Формулы-1 "Феррари" Кими Райкконен, похоже попрощается со своей командой после этого сезона. По информации Corriere dello Sport, руководство итальянской "конюшни" уведомило пилота, что на сезон 2019 года с ним не будут продлевать сотрудничество.

Новый президент команды Джон Элканн уже сообщил Райкконену, что тот покинет "Феррари". Также стало известно, что в четверг, 6 сентября, в штаб квартире итальянцев в Маранелло об этом будет объявлено официально.

Напомним, что недавно финский пилот выиграл квалификацию Гран-при Италии. В самой гонке финн установил рекорд круга, но пришел к финишу только вторым. Лучший в истории – и все же второй: обзор Гран-при Италии.

Ранее также сообщалось, что Райкконена заменит Шарль Леклер. Изначально, в "Феррари" планировали продлить Райкконена, а Леклер должен был заменить финна уже в 2020 году. Однако сообщается, что на совете директоров было принято решение расстаться с Кими и пригласить Леклера.

Напомним, что чемпионат Формулы-1 возобновился после летнего перерыва в Бельгии неделю назад. Гонку в Спа выиграл Себастьян Феттель, который немного сократил отставание от лидирующего в личном зачете Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". В активе британца 231 очко, у занимающего вторую строчку немца – 214.
Формула-1, Кими Райкконен, феррари

Вы сейчас просматриваете новость ""Феррари" расстанется со знаменитым финским гонщиком в конце сезона". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Формула 1

Лучший в истории – и все же второй: обзор Гран-при Италии

2 Сентября, 20:29

Кими Райкконен установил рекорд круга, но не смог выиграть гонку

Формула 1

Клетчатый флаг для Хэмилтона. Фото AFP

Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Италии

2 Сентября, 17:39

Макс Ферстаппен потерял третье место из-за штрафа в 5 секунд
Загрузка...

Формула 1

Фернандо Алонсо. Фото AFP

"Это выглядит как паранойя": босс команды "Хаас" критикует Фернандо Алонсо

2 Сентября, 15:34

Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер назвал паранойей слова испанца про своих гонщиков

Формула 1

Кими Райкконен установил рекорд на Гран-при Италии. Фото AFP

Реакция финского комментатора на победу Райкконена в квалификации этапа в Италии

2 Сентября, 14:38

Райкконен показал быстрейшее время за круг в истории Формулы-1, а финский комментатор охрип от счастья

Формула 1

Гонщик "Феррари" Кими Райкконен. Фото AFP

Кими Райкконен проехал самый быстрый круг в истории Формулы-1

2 Сентября, 12:34

Во время заездов финну удалось проехать круг со средней скоростью 263,61 км/ч

Формула 1

Болид Фернандо Алонсо на Гран-при Италии. Фото AFP

"Он возомнил себя Богом!": конфликт гонщиков Алонсо и Магнуссена

2 Сентября, 10:49

В квалификации Гран-при Италии пилоты "Макларен" и "Хаас" испортили друг другу попытки
Загрузка...