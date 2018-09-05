"Феррари" расстанется со знаменитым финским гонщиком в конце сезона

Знаменитый финский гонщик команды Формулы-1 "Феррари" Кими Райкконен, похоже попрощается со своей командой после этого сезона. По информации Corriere dello Sport, руководство итальянской "конюшни" уведомило пилота, что на сезон 2019 года с ним не будут продлевать сотрудничество.

Новый президент команды Джон Элканн уже сообщил Райкконену, что тот покинет "Феррари". Также стало известно, что в четверг, 6 сентября, в штаб квартире итальянцев в Маранелло об этом будет объявлено официально.

Напомним, что недавно финский пилот выиграл квалификацию Гран-при Италии. В самой гонке финн установил рекорд круга, но пришел к финишу только вторым. Лучший в истории – и все же второй: обзор Гран-при Италии.

Ранее также сообщалось, что Райкконена заменит Шарль Леклер. Изначально, в "Феррари" планировали продлить Райкконена, а Леклер должен был заменить финна уже в 2020 году. Однако сообщается, что на совете директоров было принято решение расстаться с Кими и пригласить Леклера.

Напомним, что чемпионат Формулы-1 возобновился после летнего перерыва в Бельгии неделю назад. Гонку в Спа выиграл Себастьян Феттель, который немного сократил отставание от лидирующего в личном зачете Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". В активе британца 231 очко, у занимающего вторую строчку немца – 214.