"Феррари" уделал "Мерседес" в квалификации Гран-при Бахрейна

Главные фавориты сезона поделили между собой первую и вторую линию на стартовой решетке

Фото: AFP

"Феррари" уделал "Мерседес" в квалификации Гран-при Бахрейна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f9d/aae/5c9f9daaef0d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f9d/aae/5c9f9daaef0d4.jpg 2019-03-30T18:50:43+02:00 Формула 1 Главные фавориты сезона поделили между собой первую и вторую линию на стартовой решетке

Пилот "Феррари" Шарль Леклер одержал победу в квалификации Гран-при Бахрейна. 21-летний представитель Монако показал результат 1 минуту 27,866 секунды. Второе место занял еще один пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Третьим стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Ранее мы писали, что чемпион Формулы-1 выпрыгнул с летящего самолета. Британский гонщик решил попробовать экстремальные развлечения.

Квалификация Гран-при Бахрейна:

1. Шарль Леклер (Ferrari) – 1.27,866

2. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1.28,160

3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1.28,190

4. Валттери Боттас (Mercedes) – 1.28.256

5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 1.28,752

6. Кевин Магнуссен (Haas) – 1.28,757

7. Карлос Сайнс (McLaren) – 1.28,813

8. Ромен Грожан (Haas) – 1.29,015

9. Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 1.29,022

10. Ландо Норрис (McLaren) – 1.29,043

11. Даниэл Риккьярдо (Renault) – 1.29,488

12. Александр Албон (Toro Rosso) – 1.29,513

13. Пьер Гасли (Red Bull Racing) – 1.29,526

14. Серхио Перес (Racing Point) – 1.29,756

15. Даниил Квят (Toro Rosso) – 1.29,854

16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 1.30,026

17. Николас Хюлькенберг (Renault) – 1.30,034

18. Ленс Стролл (Racing Point) – 1.30,217

19. Джордж Расселл (Williams) – 1.31,759

20. Роберт Кубица (Williams) – 1.31,799

Две недели назад на автодроме "Альберт-Парк" в Мельбурне завершился первый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии. Победу в гонке весьма неожиданно одержал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, который по итогам квалификации был вторым.

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