"Феррари" уделал "Мерседес" в квалификации Гран-при Бахрейна
Главные фавориты сезона поделили между собой первую и вторую линию на стартовой решетке
Пилот "Феррари" Шарль Леклер одержал победу в квалификации Гран-при Бахрейна. 21-летний представитель Монако показал результат 1 минуту 27,866 секунды. Второе место занял еще один пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Третьим стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Ранее мы писали, что чемпион Формулы-1 выпрыгнул с летящего самолета. Британский гонщик решил попробовать экстремальные развлечения.
Квалификация Гран-при Бахрейна:
1. Шарль Леклер (Ferrari) – 1.27,866
2. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1.28,160
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1.28,190
4. Валттери Боттас (Mercedes) – 1.28.256
5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 1.28,752
6. Кевин Магнуссен (Haas) – 1.28,757
7. Карлос Сайнс (McLaren) – 1.28,813
8. Ромен Грожан (Haas) – 1.29,015
9. Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 1.29,022
10. Ландо Норрис (McLaren) – 1.29,043
11. Даниэл Риккьярдо (Renault) – 1.29,488
12. Александр Албон (Toro Rosso) – 1.29,513
13. Пьер Гасли (Red Bull Racing) – 1.29,526
14. Серхио Перес (Racing Point) – 1.29,756
15. Даниил Квят (Toro Rosso) – 1.29,854
16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 1.30,026
17. Николас Хюлькенберг (Renault) – 1.30,034
18. Ленс Стролл (Racing Point) – 1.30,217
19. Джордж Расселл (Williams) – 1.31,759
20. Роберт Кубица (Williams) – 1.31,799
Две недели назад на автодроме "Альберт-Парк" в Мельбурне завершился первый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии. Победу в гонке весьма неожиданно одержал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, который по итогам квалификации был вторым.
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