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"Феррари" впервые с 2010 года выиграла домашний Гран-при "Формулы-1": Леклер снова обставил "Мерседес"

8 сентября, 18:02

Итальянская команда празднует домашний успех в 90-ю годовщину со дня основания компании

Шарль Леклер

Шарль Леклер / Фото: AFP

Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер стал победителем Гран-при Италии. Гонщик из Монако сначала стал самым быстрым во вчерашней квалификации, обставив пилотов "Мерседеса", а сегодня подтвердил свой класс, завоевав вторую победу подряд и в карьере в общем.

Примечательно, что в этом году "Феррари" празднует 90-летние со дня основания компании, потому победа на домашней трассе стала прекрасным подарком для всех любителей итальянской "конюшни".

Следом за ним приехал Валттери Боттас из "Мерседеса", а призовую тройку замкнул лидер общего зачета и партнер Боттаса Льюис Хэмилтон.

Гран-при Италии:

1. Шарль Леклер ("Феррари") – 53 круга

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,835

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +35,199

4. Даниэль Риккардо ("Рено") +45,515

5. Нико Хюлькенберг ("Рено") +58,165

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6. Алекс Албон ("Ред Булл") +59,315

7. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1.13.802

8. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.14,492

9. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг

10. Ландо Норрис ("Макларен") +1 круг

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11. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1 круг

12. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1 круг

13. Себастьян Феттель ("Феррари") +1 круг

14. Джордж Расселл ("Уильямс") +1 круг

15. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг

16. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг

17. Роберт Кубица ("Уильямс") +2 круга

Сошли:

Кевин Магнуссен ("Хаас")

Даниил Квят ("Торо Россо")

Карлос Сайнс-младший ("Макларен")

Напомним, что накануне гонки стало известно, что легендарный Гран-при на трассе в Монце останется в календаре "Формулы-1". Первый в истории Гран-при Италии состоялся еще в 1950 году и с тех пор проводится ежегодно.

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Формула-1 гран-при Италии Шарль Леклер феррари

Источник: Сегодня|Спорт

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