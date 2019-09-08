"Феррари" впервые с 2010 года выиграла домашний Гран-при "Формулы-1": Леклер снова обставил "Мерседес"

Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер стал победителем Гран-при Италии. Гонщик из Монако сначала стал самым быстрым во вчерашней квалификации, обставив пилотов "Мерседеса", а сегодня подтвердил свой класс, завоевав вторую победу подряд и в карьере в общем.
Примечательно, что в этом году "Феррари" празднует 90-летние со дня основания компании, потому победа на домашней трассе стала прекрасным подарком для всех любителей итальянской "конюшни".
Следом за ним приехал Валттери Боттас из "Мерседеса", а призовую тройку замкнул лидер общего зачета и партнер Боттаса Льюис Хэмилтон.
Гран-при Италии:
1. Шарль Леклер ("Феррари") – 53 круга
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,835
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +35,199
4. Даниэль Риккардо ("Рено") +45,515
5. Нико Хюлькенберг ("Рено") +58,165
6. Алекс Албон ("Ред Булл") +59,315
7. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1.13.802
8. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.14,492
9. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг
10. Ландо Норрис ("Макларен") +1 круг
11. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1 круг
12. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1 круг
13. Себастьян Феттель ("Феррари") +1 круг
14. Джордж Расселл ("Уильямс") +1 круг
15. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг
16. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг
17. Роберт Кубица ("Уильямс") +2 круга
Сошли:
Кевин Магнуссен ("Хаас")
Даниил Квят ("Торо Россо")
Карлос Сайнс-младший ("Макларен")
Напомним, что накануне гонки стало известно, что легендарный Гран-при на трассе в Монце останется в календаре "Формулы-1". Первый в истории Гран-при Италии состоялся еще в 1950 году и с тех пор проводится ежегодно.
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