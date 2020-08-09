Ферстаппен благодаря трюку с шинами выиграл гонку Формулы-1, сенсационно обставив Хэмилтона

На автодроме в британском Сильверстоуне завершилась гонка пятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при 70-летия. Ее сенсационным победителем впервые в сезоне стал пилот "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен, который за счет долгого стартового отрезка на шинах "хард" вмешался в борьбу пилотов "Мерседеса" и почти сразу после первого пит-стопа вышел в лидеры. Вторым финишировал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, накануне выигравший квалификацию.
Эта победа позволила Ферстаппену выйти на второе место в личном зачете, опередив Боттаса. В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес", увеличивший отрыв от преследователей уже до 67 пунктов.
Формула-1. Гран-при 70-летия. Гонка
- 1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 52 круга
- 2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +11,3
- 3. Валттери Боттас ("Мерседес") +19,2
- 4. Шарль Леклер ("Феррари") +29,2
- 5. Александер Албон ("Ред Булл") +39,1
- 6. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +42,5
- 7. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") +55,9
- 8. Эстебан Окон ("Рено") +64,7
- 9. Ландо Норрис ("Макларен") +65,5
- 10. Даниил Квят ("Альфа Таури") +69,6
- 11. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +70,6
- 12. Себастьян Феттель ("Феррари") +73,3
- 13. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +74,0
- 14. Даниэль Риккардо ("Рено") +1 круг
- 15. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг
- 16. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг
- 17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг
- 18. Джордж Расселл ("Уильямс") +1 круг
- 19. Николас Латифи ("Уильямс") +1 круг
- 20. Кевин Магнуссен ("Хаас") – сход
Ранее мы писали, что журналист проспорил любимые часы автогонщику. Хитрый спор завершился победой пилота "Рено" Даниэля Риккардо.
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