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Ферстаппен благодаря трюку с шинами выиграл гонку Формулы-1, сенсационно обставив Хэмилтона

9 августа, 18:20

Олег Люлька Олег Люлька

Нидерландец из команды "Ред Булл" оставил у себя за спиной обоих пилотов "Мерседеса": все результаты этапа

На автодроме в британском Сильверстоуне завершилась гонка пятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при 70-летия. Ее сенсационным победителем впервые в сезоне стал пилот "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен, который за счет долгого стартового отрезка на шинах "хард" вмешался в борьбу пилотов "Мерседеса" и почти сразу после первого пит-стопа вышел в лидеры. Вторым финишировал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, накануне выигравший квалификацию.

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Эта победа позволила Ферстаппену выйти на второе место в личном зачете, опередив Боттаса. В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес", увеличивший отрыв от преследователей уже до 67 пунктов.

Формула-1. Гран-при 70-летия. Гонка

  • 1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 52 круга
  • 2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +11,3
  • 3. Валттери Боттас ("Мерседес") +19,2
  • 4. Шарль Леклер ("Феррари") +29,2
  • 5. Александер Албон ("Ред Булл") +39,1
  • 6. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +42,5
  • 7. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") +55,9
  • 8. Эстебан Окон ("Рено") +64,7
  • 9. Ландо Норрис ("Макларен") +65,5
  • 10. Даниил Квят ("Альфа Таури") +69,6
  • 11. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +70,6
  • 12. Себастьян Феттель ("Феррари") +73,3
  • 13. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +74,0
  • 14. Даниэль Риккардо ("Рено") +1 круг
  • 15. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг
  • 16. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг
  • 17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг
  • 18. Джордж Расселл ("Уильямс") +1 круг
  • 19. Николас Латифи ("Уильямс") +1 круг
  • 20. Кевин Магнуссен ("Хаас") – сход

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Ранее мы писали, что журналист проспорил любимые часы автогонщику. Хитрый спор завершился победой пилота "Рено" Даниэля Риккардо.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

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Формула-1 Льюис Хэмилтон гонка Валттери Боттас Макс Ферстаппен

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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