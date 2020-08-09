Ферстаппен благодаря трюку с шинами выиграл гонку Формулы-1, сенсационно обставив Хэмилтона

Нидерландец из команды "Ред Булл" оставил у себя за спиной обоих пилотов "Мерседеса": все результаты этапа

На автодроме в британском Сильверстоуне завершилась гонка пятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при 70-летия. Ее сенсационным победителем впервые в сезоне стал пилот "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен, который за счет долгого стартового отрезка на шинах "хард" вмешался в борьбу пилотов "Мерседеса" и почти сразу после первого пит-стопа вышел в лидеры. Вторым финишировал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, накануне выигравший квалификацию.

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Эта победа позволила Ферстаппену выйти на второе место в личном зачете, опередив Боттаса. В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес", увеличивший отрыв от преследователей уже до 67 пунктов.

Формула-1. Гран-при 70-летия. Гонка

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 52 круга

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +11,3

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +19,2

4. Шарль Леклер ("Феррари") +29,2

5. Александер Албон ("Ред Булл") +39,1

6. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +42,5

7. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") +55,9

8. Эстебан Окон ("Рено") +64,7

9. Ландо Норрис ("Макларен") +65,5

10. Даниил Квят ("Альфа Таури") +69,6

11. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +70,6

12. Себастьян Феттель ("Феррари") +73,3

13. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +74,0

14. Даниэль Риккардо ("Рено") +1 круг

15. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг

16. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг

17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг

18. Джордж Расселл ("Уильямс") +1 круг

19. Николас Латифи ("Уильямс") +1 круг

20. Кевин Магнуссен ("Хаас") – сход

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