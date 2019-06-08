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Феттель обошел чемпиона Формулы-1 в квалификации Гран-при Канады

8 июня, 22:53

Льюис Хэмилтон уступил две десятых и стартует вторым, со второго ряда гонку начнут Леклер и Риккардо

Триумфаторы квалификации Гран-при Канады - Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон
Триумфаторы квалификации Гран-при Канады - Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. Фото: AFP

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем квалификации Гран-при Канады. Немец показал результат 1.10,240, на 0,206 секунды опередив действующего чемпионата Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" и на 0,68 секунды своего напарника по "Феррари" Шарля Леклера.

Датский пилот команды "Хаас" Кевин Магнуссен врезался в стену и не смог продолжить квалификацию. Сообщается. что после аварии Магнуссен отправится на медицинское обследование.

Феттель завоевал свой 56-й поул в карьере, первый в этом сезоне и четвертый на канадской трассе за время карьеры в "Королевских гонках". Гонка гран-при Канады состоится в воскресенье, 9 июня, и начнется в 21:10 по киевскому времени.

Ранее мы писали, что гонщик Формулы-1 чуть не задавил сурка на Гран-при Канады. Николас Латифи избежал столкновения с животным во время тренировочного заезда в Монреале.

Результаты квалификации Гран-при Канады:

1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 1.10,240;
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,206;
3. Шарль Леклер ("Феррари") — +0,680;
4. Даниэль Риккардо ("Рено") — +0,831;
5. Пьер Гасли ("Ред Булл") — +0,839;
6. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,861;
7. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +1,084;
8. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,623;
9. Карлос Сайнс ("Макларен");
10. Кевин Магнуссен ("Хаас").

Не прошли в третий сегмент:

11. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.11,800;
12. Даниил Квят ("Торо Россо") — 1.11,921;
13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — 1.12,136;
14. Александер Албон ("Торо Россо") — 1.12,193;
15. Ромен Грожан ("Хаас").

Не прошли во второй сегмент:

16. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — 1.12,197;
17. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — 1.12,230;
18. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 1.12,266;
19. Джордж Расселл ("Уильямс") — 1.13,617;
20. Роберт Кубица ("Уильямс") — 1.14,393

Льюис Хэмилтон остается лидером в общем зачете пилотов. Две недели назад он стал победителем Гран-при Монако.

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Тег Формула-1, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, квалификация , гран-при Канады

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Сегодня|Спорт

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