Финн Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании с абсолютным рекордом трассы

Боттас завоевал десятый поул в карьере и превзошел лучшее время круга на трассе, которое в прошлом году установил Хэмилтон

Валттери Боттас - победитель квалификации Гран-при Великобритании. Фото: AFP

В субботу состоялась квалификация Гран-при Великобритании в Формуле-1. Победителем стал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон. Третьим оказался пилот "Феррари" Шарль Леклер. Накануне квалификации случилась нелепая авария на трассе: Ромен Грожан разбил машину на пит-лейне.

Валттери Боттас выиграл квалификацию в Сильверстоуне с новым абсолютным рекордом британской трассы, завоевав десятый поул в карьере и четвертый в этом сезоне. Боттас превзошел лучшее время, показанное Хэмилтоном в прошлом году. Гонщики "Мерседеса" займут весь первый ряд стартового поля. Со второго гонку начнут Леклер и Ферстаппен, с третьего – Гасли и Феттель.

Результаты квалификации Гран-при Великобритании:

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия М Время Кр М Время Кр М Время Кр 1. В.Боттас Mercedes 4 1:25.750 6 2 1:25.672 8 1 1:25.093 7 2. Л.Хэмилтон Mercedes 1 1:25.513 5 3 1:25.840 5 2 1:25.099 7 3. Ш.Леклер Ferrari 2 1:25.533 5 1 1:25.546 6 3 1:25.172 7 4.М.Ферстаппен Red Bull 3 1:25.700 7 4 1:25.848 8 4 1:25.276 6 5. П.Гасли Red Bull 8 1:26.273 7 6 1:26.038 8 5 1:25.590 6 6. С.Феттель Ferrari 5 1:25.898 7 5 1:26.023 6 6 1:25.787 6 7. Д.Риккардо Renault 10 1:26.428 9 7 1:26.283 6 7 1:26.182 6 8. Л.Норрис McLaren 6 1:26.079 10 8 1:26.385 6 8 1:26.224 5 9. А.Элбон Toro Rosso 12 1:26.482 10 10 1:26.403 8 9 1:26.345 6 10. Н.Хюлкенберг Renault 14 1:26.568 9 9 1:26.397 6 10 1:26.386 6 11.А.Джовинацци Alfa Romeo 11 1:26.449 10 11 1:26.519 8 12. К.Райкконен Alfa Romeo 13 1:26.558 10 12 1:26.546 8 13. К.Сайнс McLaren 7 1:26.203 9 13 1:26.578 6 14. Р.Грожан Haas 9 1:26.347 9 14 1:26.757 8 15. C.Перес RacingPoint 15 1:26.649 8 15 1:26.928 6 16. К.Магнуссен Haas 16 1:26.662 9 17. Д.Квят Toro Rosso 17 1:26.721 10 18. Л.Стролл Racing Point 18 1:26.762 9 19. Д.Расселл Williams 19 1:27.789 9 20. Р.Кубица Williams 20 1:28.257 10

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