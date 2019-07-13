Финн Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании с абсолютным рекордом трассы
Боттас завоевал десятый поул в карьере и превзошел лучшее время круга на трассе, которое в прошлом году установил Хэмилтон
В субботу состоялась квалификация Гран-при Великобритании в Формуле-1. Победителем стал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон. Третьим оказался пилот "Феррари" Шарль Леклер. Накануне квалификации случилась нелепая авария на трассе: Ромен Грожан разбил машину на пит-лейне.
Валттери Боттас выиграл квалификацию в Сильверстоуне с новым абсолютным рекордом британской трассы, завоевав десятый поул в карьере и четвертый в этом сезоне. Боттас превзошел лучшее время, показанное Хэмилтоном в прошлом году. Гонщики "Мерседеса" займут весь первый ряд стартового поля. Со второго гонку начнут Леклер и Ферстаппен, с третьего – Гасли и Феттель.
Результаты квалификации Гран-при Великобритании:
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. В.Боттас
|Mercedes
|4
|1:25.750
|6
|2
|1:25.672
|8
|1
|1:25.093
|7
|2. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|1
|1:25.513
|5
|3
|1:25.840
|5
|2
|1:25.099
|7
|3. Ш.Леклер
|Ferrari
|2
|1:25.533
|5
|1
|1:25.546
|6
|3
|1:25.172
|7
|4.М.Ферстаппен
|Red Bull
|3
|1:25.700
|7
|4
|1:25.848
|8
|4
|1:25.276
|6
|5. П.Гасли
|Red Bull
|8
|1:26.273
|7
|6
|1:26.038
|8
|5
|1:25.590
|6
|6. С.Феттель
|Ferrari
|5
|1:25.898
|7
|5
|1:26.023
|6
|6
|1:25.787
|6
|7. Д.Риккардо
|Renault
|10
|1:26.428
|9
|7
|1:26.283
|6
|7
|1:26.182
|6
|8. Л.Норрис
|McLaren
|6
|1:26.079
|10
|8
|1:26.385
|6
|8
|1:26.224
|5
|9. А.Элбон
|Toro Rosso
|12
|1:26.482
|10
|10
|1:26.403
|8
|9
|1:26.345
|6
|10. Н.Хюлкенберг
|Renault
|14
|1:26.568
|9
|9
|1:26.397
|6
|10
|1:26.386
|6
|11.А.Джовинацци
|Alfa Romeo
|11
|1:26.449
|10
|11
|1:26.519
|8
|12. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|13
|1:26.558
|10
|12
|1:26.546
|8
|13. К.Сайнс
|McLaren
|7
|1:26.203
|9
|13
|1:26.578
|6
|14. Р.Грожан
|Haas
|9
|1:26.347
|9
|14
|1:26.757
|8
|15. C.Перес
|RacingPoint
|15
|1:26.649
|8
|15
|1:26.928
|6
|16. К.Магнуссен
|Haas
|16
|1:26.662
|9
|17. Д.Квят
|Toro Rosso
|17
|1:26.721
|10
|18. Л.Стролл
|Racing Point
|18
|1:26.762
|9
|19. Д.Расселл
|Williams
|19
|1:27.789
|9
|20. Р.Кубица
|Williams
|20
|1:28.257
|10
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