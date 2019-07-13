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Финн Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании с абсолютным рекордом трассы

13 июля, 17:54

Боттас завоевал десятый поул в карьере и превзошел лучшее время круга на трассе, которое в прошлом году установил Хэмилтон

Валттери Боттас - победитель квалификации Гран-при Великобритании
Валттери Боттас - победитель квалификации Гран-при Великобритании. Фото: AFP

В субботу состоялась квалификация Гран-при Великобритании в Формуле-1. Победителем стал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон. Третьим оказался пилот "Феррари" Шарль Леклер. Накануне квалификации случилась нелепая авария на трассе: Ромен Грожан разбил машину на пит-лейне.

Валттери Боттас выиграл квалификацию в Сильверстоуне с новым абсолютным рекордом британской трассы, завоевав десятый поул в карьере и четвертый в этом сезоне. Боттас превзошел лучшее время, показанное Хэмилтоном в прошлом году. Гонщики "Мерседеса" займут весь первый ряд стартового поля. Со второго гонку начнут Леклер и Ферстаппен, с третьего – Гасли и Феттель.

Результаты квалификации Гран-при Великобритании:

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
МВремяКрМВремяКрМВремяКр
1. В.БоттасMercedes41:25.750621:25.672811:25.0937
2. Л.ХэмилтонMercedes11:25.513531:25.840521:25.0997
3. Ш.ЛеклерFerrari21:25.533511:25.546631:25.1727
4.М.ФерстаппенRed Bull31:25.700741:25.848841:25.2766
5. П.ГаслиRed Bull81:26.273761:26.038851:25.5906
6. С.ФеттельFerrari51:25.898751:26.023661:25.7876
7. Д.РиккардоRenault101:26.428971:26.283671:26.1826
8. Л.НоррисMcLaren61:26.0791081:26.385681:26.2245
9. А.ЭлбонToro Rosso121:26.48210101:26.403891:26.3456
10. Н.ХюлкенбергRenault141:26.568991:26.3976101:26.3866
11.А.ДжовинацциAlfa Romeo111:26.44910111:26.5198
12. К.РайкконенAlfa Romeo131:26.55810121:26.5468
13. К.СайнсMcLaren71:26.2039131:26.5786
14. Р.ГрожанHaas91:26.3479141:26.7578
15. C.ПересRacingPoint151:26.6498151:26.9286
16. К.МагнуссенHaas161:26.6629
17. Д.КвятToro Rosso171:26.72110
18. Л.СтроллRacing Point181:26.7629
19. Д.РасселлWilliams191:27.7899
20. Р.КубицаWilliams201:28.25710

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Тег Формула-1, Льюис Хэмилтон, квалификация , Валттери Боттас, гран-при Великобритании, Шарль Леклер

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Источники:

F1News , Сегодня|Спорт

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