Формула-1 на электромобилях получит рекордное количество команд

Международная федерация автоспорта (FIA) на своем официальном сайте сообщила, что в сезоне-2018/19 чемпионата Формулы Е (гонки на электромобилях) выступит рекордное число команд – 11. Пятый по счету сезон Формулы Е стартует 15 декабря гонкой в Саудовской Аравии, где выступят рекордные 22 болида. Новым одиннадцатым участником чемпионата стала команда HWA.

В минувшем сезоне победителем в личном зачете стал французский пилот команды TECHEETAH Жан-Эрик Вернь, а в командном зачете первенствовала Audi Sport ABT Schaeffler. Вернь в прошлом сезоне обеспечил себе досрочную победу за одну гонку до завершения чемпионата.

Ранее стало известно, что в электрической Формуле не откажутся от красоток на старте гонок. Глава Формула-E Алехандро Агаг заверил, что серия продолжит использовать грид-герлз перед стартом Гран-при этой гоночной серии.

Ранее в январе стало известно, что в Формуле-1 решили отказаться от девушек, представляющих пилотов – с нынешнего сезона в "Больших призах" не будет грид-герлз.