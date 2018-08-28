Формула-1 на электромобилях получит рекордное количество команд

Сегодня, 19:43

Рекордное число команд зарегистрировалось на сезон-2018/19 чемпионата Формулы Е

В новом сезоне Формулы Е будет рекордное количество команд. Фото fia.com
В новом сезоне Формулы Е будет рекордное количество команд. Фото fia.com

Международная федерация автоспорта (FIA) на своем официальном сайте сообщила, что в сезоне-2018/19 чемпионата Формулы Е (гонки на электромобилях) выступит рекордное число команд – 11. Пятый по счету сезон Формулы Е стартует 15 декабря гонкой в Саудовской Аравии, где выступят рекордные 22 болида. Новым одиннадцатым участником чемпионата стала команда HWA.

В минувшем сезоне победителем в личном зачете стал французский пилот команды TECHEETAH Жан-Эрик Вернь, а в командном зачете первенствовала Audi Sport ABT Schaeffler. Вернь в прошлом сезоне обеспечил себе досрочную победу за одну гонку до завершения чемпионата.

Ранее стало известно, что в электрической Формуле не откажутся от красоток на старте гонок. Глава Формула-E Алехандро Агаг заверил, что серия продолжит использовать грид-герлз перед стартом Гран-при этой гоночной серии.

Ранее в январе стало известно, что в Формуле-1 решили отказаться от девушек, представляющих пилотов – с нынешнего сезона в "Больших призах" не будет грид-герлз.
Формула-Е

Вы сейчас просматриваете новость "Формула-1 на электромобилях получит рекордное количество команд". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт, FIA

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Формула 1

Жан-Эрик Вернь - чемпион Формулы-Е. Фото Instagram

Формулу-1 на электромобилях досрочно выиграл Жан-Эрик Вернь

15 Июля, 10:24

Жан-Эрик Вернь стал победителем чемпионата Формулы Е за одну гонку да завершения сезона

Авто

Фото: ABB Formula E

Невероятное видео: болид Formula E против двух самолетов

1 Апреля, 04:48

В первом заезде автогонщику предстояло обогнать разгоняющийся по взлетно-посадочной полосе аэропорта Хамад Airbus, во втором — обойти заходящий на посадку "Дримлайнер"
Загрузка...
Загрузка...