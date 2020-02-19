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Формула-1 нашла способ, как провести Гран-при Китая

19 февраля, 20:37

Китайская гонка может может пройти в ноябре между этапами в Бразилии и ОАЭ

Гран-при Китая в Формуле-1 все же может состояться. Руководство "Королевских гонок" может перенести этап на ноябрь 2020 года. Напомним, Гран-при Китая отменили из-за эпидемии коронавируса.

По информации Autosport, Формула-1 нашла возможность провести этап сезона-2020 в Китае. Он может состояться в промежутке между Гран-при Бразилии и Гран-при Абу-Даби, но по сокращенной двухдневной программе. Предварительные даты – 21-22 ноября.

Ранее команды отказались проводить полноценный этап в Китае между гонками в Бразилии и ОАЭ, однако, по словам источника, вариант с сокращенным Гран-при может упростить задачу логистическим отделам команд.

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Ранее мы писали, что легендарный автодром братьев Феррари готов принять перенесенный Гран-при Китая, но есть проблемы. Итальянская трасса не задействована в "Королевских гонках" с 2006 года.

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Напомним, в настоящее время из-за коронавируса, который уже унес жизни 1770 человек, в Китае массово отменяют спортивные мероприятия. В частности, коронавирус оставил без чемпионата мира легкоатлетов– первенство планеты в закрытом помещении, которое вскоре должно было состояться в Поднебесной, перенесли на следующий год.

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Формула-1 Гран-при Китая коронавирус

Источник: СЭ

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