Формула-1 представила необычную трассу в Бахрейне, где круг можно проехать за 60 секунд

Гонка будет состоять из рекордных для текущего сезона 87 кругов

Руководство Формулы-1 объявило, что две гонки в Бахрейне пройдут на разных трассах. Первое Гран-при пройдет на традиционной трассе, а вот через неделю фанатов "Королевских гонок" ждет сюрприз – "почти овальная" трасса, как ее назвал директор Формулы-1 Росс Браун. При этом гонка будет полностью ночной. Гран-при Бахрейна пройдет 27-29 ноября, а Гран-при Сахира – 4-6 декабря. Ранее мы писали, что Хэмилтон побил невероятный рекорд Шумахера, выиграв гонку Формулы-1 в Барселоне.

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Необычное Гран-при получило название Гран-при Сахира. В связи с тем, что круги трассы достаточно короткие, ожидается, что квалификационные круги пилоты будут преодолевать за меньше, чем 55 секунд, а гоночные круги – меньше 60 секунд.

Единственный поул-тайм до 60 секунд в истории Формулы 1 пришелся на 1974 год, когда Ники Лауда на трассе "Дижон-Пренуа" на своем "Феррари" преодолел круг за 58,79 секунды. Самое быстрое время на круге за последнее время продемонстрировал Валлтери Боттас в Австрии в начале этого года – 1:02.939.

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В то же время гонка будет состоять из 87 кругов, чтобы обеспечить соблюдение официальной минимальной дистанции 305 км – это наибольшее количество гоночных кругов любого Гран-при в этом году.

Ранее мы писали, что у чемпиона Формулы-1 война с соседями из-за строительства дома. Для того, чтобы "утопить" идею Хэмилтона, придумали массу причин.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

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