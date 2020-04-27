Франция сдалась, но чемпионат Формулы-1 планируют начать летом, а продолжать даже со зрителями

Первый этап в 2020 году должен пройти в Австрии в начале июля

Нынешний сезон Формулы-1 отметил грустный "юбилей": сегодня утром стало известно об отмене 10-го Гран-при в 2020 году. Гонка во Франции должна была состояться в конце июня, но из-за запрета властей проводить масштабные мероприятия до середины июля, ее отменили. К слову, этап Формулы-1 в Великобритании состоится в срок.

В связи с этим исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри заявил, что сезон может начаться в июле в Австрии и будет состоять из 15-18 Гран-при:

"Мы планируем начать сезон гонками в Европе в июле, августе и начале сентября. Первый этап должен пройти в Австрии с 3 по 5 июля. В сентябре, октябре и ноябре перебираемся в Азию и Америку, а в декабре завершим сезон в Бахрейне и Эмиратах. Мы опубликуем календарь сезона, как только появится возможность. Первые гонки ожидаются без зрителей, но есть надежда, что позже они смогут посещать этапы. Предстоит решить еще много вопросов, связанных с мерами безопасности в разных странах. Потому как здоровье всех участников остается для нас приоритетом. Мы сможем двигаться вперед только в том случае, если предпримем все меры для того, чтобы избежать рисков и проблем".

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