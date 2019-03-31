Гибель российского автогонщика сняли на видео

Во время гонки чемпионата России перевернулся автомобиль

Автомобиль после аварии.

Гибель российского автогонщика сняли на видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/068/657/5ca0686578fd3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/068/657/5ca0686578fd3.jpg 2019-03-31T10:12:54+03:00 Формула 1 Во время гонки чемпионата России перевернулся автомобиль

На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике погиб член одного из экипажей. При прохождении дистанции пилот не справился с управлением, отклонился от трассы и около 100 метров пролетел по склону. После этого машина перевернулась и рухнула в обрыв. 33-летний штурман Александр Ерыжинский скончался от полученных травм. Пилот, Михаил Чайковский, сумел самостоятельно покинуть машину. Угрозы его жизни нет, сообщает ТАСС.

Трофи-рейд – соревнования по преодолению бездорожья. Первый этап чемпионата России начался в Геленджике 29 марта. Потерпевший крушение экипаж является обладателем кубка по дорожному ралли.

Напомним, что не так давно умер чемпион мира по футболу 1962 года бразилец Коутиньо. Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда, вызванный сахарным диабетом и артериальной гипертензией. В течение карьеры Коутиньо выиграл 31 командный трофей, среди которых не только чемпионат мира, но и две победы в Копа Либертадорес.

Ранее мы писали, что дочь легендарного боксера Джорджа Формана найдена мертвой. Фрида Форман провела на ринге шесть боев, а потом снималась в кино.

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