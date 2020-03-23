Глуши мотор: Баку отказался проводить этап Королевских гонок в июне

Однако организаторы просят сохранять билеты и говорят о более поздней дате этапа

Сезон в Формуле-1 оказался под угрозой срыва. Руководство Королевских гонок собиралось стартовать в Баку в начале лета, но сегодня стало известно, что Гран-при Азербайджана, которое стояло в календаре с 5 по 7 июня, тоже перенесли из-за пандемии коронавируса. И когда теперь начнется чемпионат – даже трудно спрогнозировать. Хотя следующим по плану идет этап в Канаде – с 12 по 14 июня.

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"Решение принято после обсуждений с руководством Формулы-1, ФИА, правительством Азербайджана и продиктовано продолжающейся глобальной пандемией коронавируса. Нашей главной заботой остается здоровье и благополучие азербайджанского народа, а также всех посещающих наш этап болельщиков Ф-1, сотрудников команд и участников чемпионата. Мы будем продолжать сотрудничать с менеджментом Формулы-1, ФИА и правительством Азербайджана, чтобы отслеживать ситуацию с целью объявления новой, более поздней, даты гонки в сезоне-2020. Все реализованные билеты на этап будут продолжать действовать без дополнительных формальностей", — заявили организаторы Гран-при.

Напомним, что ранее Формула-1 перенесла гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах и Испании и отменила этапы в Австралии и Монако.

А мы сообщали, что Формула-1 должна провести 15 этапов за сезон, иначе – суд. Дело в том, что контракт компании Liberty Media по продаже телевизионных прав включает в себя пункт о проведении как минимум 15 этапов за чемпионат.

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