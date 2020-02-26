"Головная боль Формулы-1": чемпион по выносливости сделал прогноз на сезон Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира по автогонкам на выносливость, Марк Уэббер считает, что и в сезоне-2020 титулы достанутся немецкому "Мерседесу" и его первому гонщику, чемпиону 2019 года британцу Льюису Хэмилтону. Ранее мы сообщали, что Формула-1 нашла способ, как провести Гран-при Китая, который с большими убытками пришлось переносить из-за вспышки опасного коронавируса в Поднебесной.

"Мерседес" доминирует в Формуле-1 с 2014 года, когда в чемпионат вернулись турбомоторы, а последнее поражение Хэмилтона в личном зачете датировано 2016 годом, когда он уступил напарнику Нико Росбергу. Думаю, соперникам будет сложно сражаться с "Мерседесом" и с Льюисом. У них невероятно надежный мотор, а "Феррари" проявляла признаки слабости в этой сфере", — рассказал Уэббер Sydney Morning Herald.

Марк Уэббер / Фото: Reuters

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Австралиец добавил, что другой гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас вряд ли справится с Хэмилтоном: "Ничего не имею против Валттери, но Хэмилтон — один из величайших спортсменов за последние 70 лет. Он является головной болью для соперников. Не знаю, кто мог бы чувствовать себя комфортно рядом с ним".

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