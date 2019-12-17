Гонка, которая едва не стоила жизни: автомобиль загорелся на мокрой трассе "Сепанга"

Горит Hyundai Ники Катсбурга

Финал турингового Кубка мира среди легковых автомобилей, проводимый FIA, в этом году получился прямо-таки огнеопасным. Последний этап сезона принимала известная трасса Малайзии "Сепанг", на которую по ходу соревнований обрушился дождь, но организаторы решили не делать паузу перед второй гонкой и, думается, вскоре пожалели об этом. Ранее мы писали, что чудовищная авария произошла на первом круге гонки IndyCar в США.

Смотрите, как во время гонки загорелся автомобиль

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Пилот Hyundai Ники Катсбург начал гонку седьмым, а затем в ходе борьбы столкнулся с гонщиком Cyan Racing Иваном Мюллером и вылетел на мокрую траву. Удар не выглядел сильным, но оказался не самым удачным – вскоре автомобиль Катсбурга загорелся, при чем со стороны это выглядело очень опасно для пилота – удивительно, как еще не взорвался. А гонку пришлось остановить красными флагами. Хорошо хоть Ники сам быстро покинул машину, которую тут же погасили из огнетушителей подоспевшие работники трассы.

После такого "горячего" инцидента Катсбург, который перед финальным этапом WTCR в Малайзии занимал 13-е место в зачете, сошел с дистанции. А сильнейшим пилотом сезона стал другой "рулевой" Hyundai – Норберт Михелис.

Мы также уже сообщали, что американская гонщица погибла, пытаясь разогнаться до 996 км/ч. Американка Джесси Комбс умерла, пытаясь обновить собственный рекорд скорости. Во время заезда в пустыне Алворда в штате Орегон ее автомобиль с реактивным двигателем попал в аварию. 36-летняя спортсменка погибла на месте.

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