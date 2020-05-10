Гонки возвращаются после пандемии, но без комментаторов: они не хотят сидеть 14 дней на карантине

В июле Формула-1 собирается таки начать едва не сорванный из-за коронавируса сезон. Однако с организацией телетрансляций есть проблемы. Голландский комментатор Джек Плуидж сообщил, что он и его коллеги по телеканалу Ziggo Sport не планируют ехать на первый этап Формулы-1 в этом сезоне, который должен состояться 5 июля на австрийской трассе "Ред Булл Ринг". Напомним, что Гран-при Австрии пройдет без зрителей.

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"Мы не едем в Австрию. Чтобы оказаться там, нам нужно сначала полететь в Англию и провести неделю на карантине там. У каждого из нас возьмут по два теста, и мы все время будем изолированы в комнате. Потом нас с другими журналистами отправят в Австрию, и там мы пробудем на карантине еще 14 дней. Наши боссы задались логичным и важным вопросом: гарантируют ли нам возможность брать у гонщиков интервью? И такой гарантии никто не даст, поскольку команды могут изменить решение. Никого не могут заставить приходить на интервью", – сказал Плуидж в эфире Ziggo Sport.

Напомним, что сезон в 2020 года в Формуле-1 должен стартовать в середине марта, однако Гран-при Австралии отменили из-за коронавируса – у одного из участников выявили инфекцию. И последовавшие за этим этапы также отменили или перенесли.

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