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Гонщик Формулы-1 чуть не задавили сурка на Гран-при Канады

7 июня, 20:13

Николас Латифи избежал столкновения с животным во время тренировочного заезда в Монреале

Латифи на трассе Монреаля
Латифи на трассе Монреаля. Фото: AFP

Резервный гонщик "Уильямса" Николас Латифи чуть не наехал на сурка во время первой части пятничных свободных заездов в рамках Гран-при Канады Формулы-1. В начале сессии Латифи пришлось резко отрулить влево, когда сурок чуть не начал перебегать трассу перед колесами "Уильямса". В итоге сурок остановился и осуществил запланированное, уже когда Николас проехал дальше. 

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Инциденты с участием сурков – частое явление во время канадского этапа Формулы-1. Эти животные – постоянные обитатели искусственного острова Нотр-Дам в Монреале на реке святого Лаврентия. Год назад одного из сурков во время тренировки задавил французский гонщик "Хааса" Ромен Грожан. 

Напомним, что в Монреале уже завершилась первая свободная практика Гран-при Канады. Лучшее время в ходе сессии удалось показать пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону. Второй результат у его напарника по команде Валттери Боттаса. Тройку лучших замкнул гонщик "Феррари" Шарль Леклер.

Льюис Хэмилтон остается лидером в общем зачете пилотов. Две недели назад он стал победителем Гран-при Монако.

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Тег Формула-1, гран-при Канады

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Championat.ru

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