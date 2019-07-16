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Гонщик Формулы-1 нанес коллеге удар в пах во время интервью

16 июля, 10:58

Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс устроили шуточную потасовку во время Гран-при Великобритании

Карлос Сайнс во время Гран-при Великобритании
Карлос Сайнс во время Гран-при Великобритании. Фото: AFP

Гонщик "Рено" Даниэль Риккардо в шутку сорвал интервью пилота "Макларена" Карлоса Сайнса. Во время интервью Сайнса на Гран-при Великобритании Риккардо подкрался к коллеге и ударил его в пах. Гонщик "Макларена" вскрикнул от неожиданности, прервав интервью, догнал обидчика и ответил ему пинком. 

INSTAGRAM (@f1)

Напомним, в Сильверстоуне Сайнс финишировал на шестом месте, Риккьярдо стал седьмым. Результаты Гран-при Великобритании.

Как сообщалось ранее, в Формуле-1 произошла нелепая авария: Грожан разбил машину на пит-лейне. Гонщик "Хааса" сломал антикрыло, но смог продолжить свободные заезды.

Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро (в пересчете на нашу валюту – свыше миллиарда гривен), причем примерно пятая часть этой суммы – это поступления от спонсорских контрактов.

Представляем все болиды Формулы-1 в чемпионате 2019 года:

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Тег Формула-1, Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс

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