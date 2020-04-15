Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Гонщик Формулы-1 попал в аварию в виртуальной гонке в том же месте, где и в реальной

15 апреля, 16:43

Александр Трикиша

Поворот на трассе в Баку можно считать самым неудобным для Леклера

Пилот команды Формулы-1 "Феррари" Шарль Леклер на карантине принял участие в виртуальной гонке Гран-при Азербайджана и разбил свой болид на одном из поворотов. Интересно, что в реальной гонке во время прошлого сезона "Королевских гонок" монегаск в квалификации попал в аварию в этом же месте.

"Даже виртуально", – подшутил над неудачей гонщик "Феррари" на своей странице в Twitter.

"Выглядит серьезно, дай нам знать, что ты в порядке", – в шутливой форме поддержал гонщика официальный аккаунт Формулы-1.

Реклама

Прошлый сезон для Леклера стал дебютным в составе "Феррари". Тем не менее молодой гонщик сумел одержать две победы, 10 раз попал на подиумы, шесть раз выиграл поул в квалификации и четырежды продемонстрировал быстрейший круг. Это позволило ему набрать 264 очка и занять итоговое четвертое место, опередив опытного партнера по команде Себастьяна Феттеля. Неудивительно, что "Феррари" продлила контракт с Леклером.

Ранее мы писали, что гонщика отстранили от соревнований и лишили зарплаты за оскорбление во время виртуальной гонки. Пилот NASCAR Кайл Ларсон уже попросил прощения за свое поведение во время игры.

Смотрите, как на карантине тренируются украинские спортсмены:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Формула-1 Шарль Леклер феррари

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не стало легенды Формулы-1:
Не стало легенды Формулы-1: "синоним скорости" проиграл инфекции дыхательных путейФормула-1
Без тормозов на трассе и в Instagram: гонщица из Монако взрывает соцсети обнаженными фото
Без тормозов на трассе и в Instagram: гонщица из Монако взрывает соцсети обнаженными фотоФормула-1
Держите люки! Сегодня день рождения самого гламурного Гран-при, где теряли бриллианты и казнили чемпиона
Держите люки! Сегодня день рождения самого гламурного Гран-при, где теряли бриллианты и казнили чемпионаФормула-1
В этот день 34 года назад состоялась одна из самых драматичных гонок в истории Формулы-1
В этот день 34 года назад состоялась одна из самых драматичных гонок в истории Формулы-1Формула-1
52 года назад разбился легендарный гонщик Формулы-1 Джеймс Кларк: его рекорды не побиты до сих пор
52 года назад разбился легендарный гонщик Формулы-1 Джеймс Кларк: его рекорды не побиты до сих порФормула-1
Гонщика отстранили от соревнований и лишили зарплаты за оскорбление во время виртуальной гонки
Гонщика отстранили от соревнований и лишили зарплаты за оскорбление во время виртуальной гонкиФормула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...