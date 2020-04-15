Гонщик Формулы-1 попал в аварию в виртуальной гонке в том же месте, где и в реальной

Поворот на трассе в Баку можно считать самым неудобным для Леклера

Пилот команды Формулы-1 "Феррари" Шарль Леклер на карантине принял участие в виртуальной гонке Гран-при Азербайджана и разбил свой болид на одном из поворотов. Интересно, что в реальной гонке во время прошлого сезона "Королевских гонок" монегаск в квалификации попал в аварию в этом же месте.

"Даже виртуально", – подшутил над неудачей гонщик "Феррари" на своей странице в Twitter.

"Выглядит серьезно, дай нам знать, что ты в порядке", – в шутливой форме поддержал гонщика официальный аккаунт Формулы-1.

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Прошлый сезон для Леклера стал дебютным в составе "Феррари". Тем не менее молодой гонщик сумел одержать две победы, 10 раз попал на подиумы, шесть раз выиграл поул в квалификации и четырежды продемонстрировал быстрейший круг. Это позволило ему набрать 264 очка и занять итоговое четвертое место, опередив опытного партнера по команде Себастьяна Феттеля. Неудивительно, что "Феррари" продлила контракт с Леклером.

Ранее мы писали, что гонщика отстранили от соревнований и лишили зарплаты за оскорбление во время виртуальной гонки. Пилот NASCAR Кайл Ларсон уже попросил прощения за свое поведение во время игры.

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