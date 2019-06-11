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Гонщик Ромен Грожан спас семью от грабителей

11 июня, 19:46

В момент преступления в доме находилась вся семья, в том числе и дети

Ромен Грожан перед гонкой в Монреале
Ромен Грожан перед гонкой в Монреале. Фото: AFP

Пилот "Хааса" Ромен Грожан спас семью от ограбления своего дома. Об этом рассказала супруга Ромена Марион. Судя по ее словам, в момент попытки совершения преступления в доме находилась вся семья Грожана, в том числе и дети.

"Часто спортсменов которые хорошо выступают, называют героями. Я никогда с этим не соглашалась. Они не спасают мир, а просто украшают его. Хотя конечно, это уже немало.

Сегодня я могу сказать про своего мужа, что он и герой, и спортсмен. Сегодня в наш дом через окно пробрались взломщики. К счастью, никто не пострадал, дети даже не узнали, какая нам угрожала опасность. Спасибо Ромену Грожану, который без колебаний преградил путь грабителям и защитил свою семью.

Я никогда не любила рассказывать о частной жизни в прессе или в социальных сетях, но люди должны знать героев и узнавать их. С одним из них живу я. Спасибо тебе, моя любовь", – написала Марион Грожан в Instagram.

Напомним, что на Гран-при Канады Грожан занял 14-е место, а выиграл гонку Льюис Хэмилтон после того, как оштрафовали Себастьяна Феттеля.

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Тег Формула-1, Ромен Грожан

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Championat.ru

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