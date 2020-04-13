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Гонщика отстранили от соревнований и лишили зарплаты за оскорбление во время виртуальной гонки

13 апреля, 19:34

Александр Трикиша

Пилот NASCAR уже попросил прощения за свое поведение во время игры

Руководство серии NASCAR отреагировало на инцидент с пилотом Кайлом Ларсоном, который выступает за команду Chip Ganassi Racing. Во время виртуальных соревнований Monza Madness он использовал слово "ниггер". Ранее мы писали, что звезда Формулы-1 выиграл чемпионат по виртуальным гонкам.

"NASCAR известно об оскорбительном языке, который использовал пилот во время виртуальных соревнований. Сейчас мы собираем дополнительную информацию.

Мы крайне расстроены словами Кайла. Слова, которые он использовал, оскорбительны и недопустимы. В настоящее время мы отстраняем Кайла без сохранения зарплаты. В то же время мы продолжим расследование с участием всех участвующих сторон", – говорится в заявлении.

В регламенте NASCAR прописано, что за оскорбление людей по расовому признаку гонщик может быть отстранен от участия.

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Отметим, что спортсмен уже попросил прощение за свое поведение:

Ранее выходка другого гонщика NASCAR Баббы Уолласа на виртуальном этапе серии стоила ему спонсора. После нескольких аварий с соперниками пилот Richard Petty Motorsports решил просто выйти из игры, хотя проехал всего 10 из 160 кругов.

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Источник: Championat.ru

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