Гран-при Азербайджана в чемпионате Формулы-1 выиграл финн Валттери Боттас
Боттас стал победителем этапа Формулы-1 в Баку, Льюис Хэмилтон занял второе место, Себастьян Феттель финишировал третьим
Пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас победил на этапе чемпионата Формулы-1 Гран-при Азербайджана в Баку. Вторым стал другой гонщик "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон. Третье место занял немец Себастьян Феттель из "Феррари". Шарль Леклер на "Феррари" завоевал дополнительное очко за лучший круг в гонке. Следующая гонка чемпионата Формулы-1 состоится 12 мая в Барселоне.
Результаты Гран-при Азербайджана в Формуле-1:
|Пилот
|Команда
|Время
|Скорость
|Пит
|1. В.Боттас
|Mercedes
|1:31.52.942
|199.852
|1
|2. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|+1.524
|199.797
|1
|3. С.Феттель
|Ferrari
|+11.739
|199.428
|1
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+17.493
|199.220
|1
|5. Ш.Леклер
|Ferrari
|+69.107
|197.378
|2
|6. C.Перес
|Racing Point
|+76.416
|197.120
|1
|7. К.Сайнс
|McLaren
|+83.826
|196.859
|1
|8. Л.Норрис
|McLaren
|+100.268
|196.282
|2
|9. Л.Стролл
|Racing Point
|+103.816
|196.158
|1
|10. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 круг
|195.391
|1
|11. А.Элбон
|Toro Rosso
|+1 круг
|195.296
|1
|12. А.Джовинацци
|Alfa Romeo
|+1 круг
|195.208
|1
|13. К.Магнуссен
|Haas
|+1 круг
|194.233
|2
|14. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 круг
|193.365
|2
|15. Д.Расселл
|Williams
|+2 круга
|191.556
|2
|16. Р.Кубица
|Williams
|+2 круга
|190.415
|3
Напомним, что во время свободных заездов на Гран-при Азербайджана гонщик команды "Уильямс" Джордж Расселл попал в аварию, которую спровоцировал люк на дороге. На этом приключения машины Расселла в Азербайджане не завершились: эвакуатор, который отвозил болид гонщика, задел краном пешеходный мост. Кран получил повреждения, масло из него вытекло прямо на болид.
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