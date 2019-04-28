Гран-при Азербайджана в чемпионате Формулы-1 выиграл финн Валттери Боттас

Боттас стал победителем этапа Формулы-1 в Баку, Льюис Хэмилтон занял второе место, Себастьян Феттель финишировал третьим

Вальттери Боттас заливается шампанским после победы на Гран-при Азербайджана. Фото: AFP

Пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас победил на этапе чемпионата Формулы-1 Гран-при Азербайджана в Баку. Вторым стал другой гонщик "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон. Третье место занял немец Себастьян Феттель из "Феррари". Шарль Леклер на "Феррари" завоевал дополнительное очко за лучший круг в гонке. Следующая гонка чемпионата Формулы-1 состоится 12 мая в Барселоне.

Результаты Гран-при Азербайджана в Формуле-1:

Пилот Команда Время Скорость Пит 1. В.Боттас Mercedes 1:31.52.942 199.852 1 2. Л.Хэмилтон Mercedes +1.524 199.797 1 3. С.Феттель Ferrari +11.739 199.428 1 4. М.Ферстаппен Red Bull +17.493 199.220 1 5. Ш.Леклер Ferrari +69.107 197.378 2 6. C.Перес Racing Point +76.416 197.120 1 7. К.Сайнс McLaren +83.826 196.859 1 8. Л.Норрис McLaren +100.268 196.282 2 9. Л.Стролл Racing Point +103.816 196.158 1 10. К.Райкконен Alfa Romeo +1 круг 195.391 1 11. А.Элбон Toro Rosso +1 круг 195.296 1 12. А.Джовинацци Alfa Romeo +1 круг 195.208 1 13. К.Магнуссен Haas +1 круг 194.233 2 14. Н.Хюлкенберг Renault +1 круг 193.365 2 15. Д.Расселл Williams +2 круга 191.556 2 16. Р.Кубица Williams +2 круга 190.415 3

Напомним, что во время свободных заездов на Гран-при Азербайджана гонщик команды "Уильямс" Джордж Расселл попал в аварию, которую спровоцировал люк на дороге. На этом приключения машины Расселла в Азербайджане не завершились: эвакуатор, который отвозил болид гонщика, задел краном пешеходный мост. Кран получил повреждения, масло из него вытекло прямо на болид.

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