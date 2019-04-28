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Гран-при Азербайджана в чемпионате Формулы-1 выиграл финн Валттери Боттас

28 апреля, 19:16

Боттас стал победителем этапа Формулы-1 в Баку, Льюис Хэмилтон занял второе место, Себастьян Феттель финишировал третьим

Вальттери Боттас заливается шампанским после победы на Гран-при Азербайджана
Вальттери Боттас заливается шампанским после победы на Гран-при Азербайджана. Фото: AFP

Пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас победил на этапе чемпионата Формулы-1 Гран-при Азербайджана в Баку. Вторым стал другой гонщик "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон. Третье место занял немец Себастьян Феттель из "Феррари". Шарль Леклер на "Феррари" завоевал дополнительное очко за лучший круг в гонке. Следующая гонка чемпионата Формулы-1 состоится 12 мая в Барселоне.

Результаты Гран-при Азербайджана в Формуле-1:

ПилотКомандаВремяСкоростьПит
1. В.БоттасMercedes1:31.52.942199.8521
2. Л.ХэмилтонMercedes+1.524199.7971
3. С.ФеттельFerrari+11.739199.4281
4. М.ФерстаппенRed Bull+17.493199.2201
5. Ш.ЛеклерFerrari+69.107197.3782
6. C.ПересRacing Point+76.416197.1201
7. К.СайнсMcLaren+83.826196.8591
8. Л.НоррисMcLaren+100.268196.2822
9. Л.СтроллRacing Point+103.816196.1581
10. К.РайкконенAlfa Romeo+1 круг195.3911
11. А.ЭлбонToro Rosso+1 круг195.2961
12. А.ДжовинацциAlfa Romeo+1 круг195.2081
13. К.МагнуссенHaas+1 круг194.2332
14. Н.ХюлкенбергRenault+1 круг193.3652
15. Д.РасселлWilliams+2 круга191.5562
16. Р.КубицаWilliams+2 круга190.4153

Напомним, что во время свободных заездов на Гран-при Азербайджана гонщик команды "Уильямс" Джордж Расселл попал в аварию, которую спровоцировал люк на дороге. На этом приключения машины Расселла в Азербайджане не завершились: эвакуатор, который отвозил болид гонщика, задел краном пешеходный мост. Кран получил повреждения, масло из него вытекло прямо на болид.

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Тег Формула-1, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Гран-при Азербайджана

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Сегодня|Спорт

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