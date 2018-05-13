Гран-при Испании: рекорд трассы от Риккардо и доминирование "Мерседеса"

В этот раз Королева автоспорта вернулась в залитую солнцем Испанию. Хотя, в эти выходные Барселону заливал скорее дождь. Тем сложнее было для гонщиков, ведь каталонский автодром – и так довольно жесткая трасса: Каталунья заставляет команды настраивать болиды на высокий уровень прижимной силы. Расстояние от стартовой линии до первого поворота – почти 800 метров, что гарантирует борьбу уже с первых секунд. А в целом главная прямая дает пелетону покуражиться по полной программе – с педалью в пол они едут 14 секунд! Зазевался, не успел сбросить скорость – и ты в ауте. Соответственно длинная здесь и пит-лейн – с положенными 60 км/час пилоты едут почти 20 секунд. Заминка на пит-стопе в Барселоне смерти подобна.

Пятница. На эти выходные "Пирелли" предложила командам классический "коктейль": медиум, софт и суперсофт. На тренировках "Уильямс" заменил Сироткина на Роберта Кубицу – в прошлый раз он сидел за рулем белоснежной FW41 еще зимой. Перерыв дался в знаки: в 13-м повороте поляка развернуло. Лэнс Стролл, правда, налажал еще больше – вылетел в гравий, где благополучно застрял. Да так, что машину пришлось вытаскивать. Больше канадец на трассе в пятницу замечен не был. Вертело также Боттаса, Эриксона и Феттеля – стоит отметить, над Барселоной гулял сильный ветер.

С испанским гравием также познакомились Хартли и Грожан. Француз знакомился трижды. Во второй раз его "Хаас" пришлось доставать трактором. Риккардо пошел еще дальше – его пятничное утро началось беседой с отбойником. Занервничать фанатов Скудерии заставил Райкконен – в один момент его красный болид выпустил многозначительное облако дыма и накатом вернулся в боксы. Вишенкой на торте стал Хартли – за каких-то две минуты до конца тренировок Киви ошибся на торможении в 9-м повороте и оставил на отбойнике добрую половину кормы.

Квалификация. Начало субботних заездов было за "Феррари". Хюлкенберг отличился проблемой с подачей топлива. Вторая сессия также была за "красными" – Феттель показал 1:16:802. Коллеги согласились с достойным результатом – никто не смог показать лучшее время. До третьей сессии. В финале квалификации Феттель, Райкконен и Риккардо перешли на софт, а вот Хэмилтон предпочел резину помягче – и угадал с выбором: 1:16:173. Боттас, также на суперсофте, уступил напарнику 0,04 секунды. Тройку лидеров замкнул Феттель – 1:16:305. Результаты квалификации Гран-при Испании.

Таким образом Хэм выиграл свой 3-й поул в Испании, 74-й в карьере – но всего 2-й в сезоне. "Ред Булл" остался за бортом первых двух рядов. "В сложившейся ситуации это – наш максимум. Мы были слишком далеко позади, чтобы бороться за места в топ-тройке", – жаловался Ферстаппен. Ветеран Алонсо, для которого Испания – домашний этап, был более оптимистичен:

"Да, команды из первой тройки выступают в другой лиге. Но квалификация прошла успешно, я очень доволен. Все новшества, которые мы привозим на трассы, работают отлично. Восьмое место – прекрасный результат. Нам нужно больше новинок – и как можно быстрее". А пилот "Хаас" Магнуссен так и вообще был вне себя от счастья: "Седьмое место – это наш личный поул! Это максимум, если вы не выступаете за "Мерседес", "Феррари" или "Ред Булл". Соперничество плотное, но у нас очень быстрая машина".

Гонка. Воскресный заезд начался бодро – на первом же круге состоялась испанская дуель: Сайнс и Алонсо потерлись боками, в результате чего Нандо откатился на пару позиций. В третьем повороте Магнуссен не дал места многострадальному Грожану, отчего француза развернуло, окутало дымом и вынесло на трассу. Гасли и Хюлкенберг не успели среагировать и врезались в "Хаас" Ромена – все трое сошли, не пройдя и круга. Выехал пейс-кар. Хэмилтон начал уходить в отрыв, а вот Боттас уступил позицию Феттелю. На 6-м круге объявили рестарт гонки. К радости трибун, Алонсо обогнал Окона. На 18-м круге Феттель ушел на пит-стоп. Боттас ушел на два круга позже, но заминка не позволила финну воспользоваться преимуществом. На 25-м круге страдал уже другой финн: Райкконен потерял мощность, дополз до пит-лейн, где благополучно сошел.

На 30-м круге у Окона сильно затянули с заменой правого заднего – таяли даже теоретические шансы на очки... И растаяли вовсе на 40-м круге: "розовая пантера" француза испустила дым, а вместе с ним и дух – сход и виртуальный режим безопасности. На том же круге Феттель снова пошел на пит-стоп – и вернулся 4-м, сразу позади Ферстаппена. На 43-м снова объявили рестарт. Сироткин отпраздновал его разворотом. "Горит сарай, гори и хата", – вероятно подумал Сережа и свернул на пит-стоп. Ферстаппен без веской на то причины допустил контакт со Строллом и повредил переднее антикрыло. На 47-м круге мощность неожиданно покинула и Вандорна – дальше "желтая папая" Алонсо продолжила борьбу в гордом одиночестве…

Первым финиш пересек Хэмилтон. Это его 64-я победа в карьере и 2-я в сезоне. "Сегодня я почувствовал себя единым целым с машиной – такого ощущения не было с начала сезона. Огромное спасибо команде. Сегодня здесь правление компании "Мерседес". Здорово показать им реальную силу команды", – радовался Льюис. Валттери Боттас "припарковался" вторым, возвращая нас в 2015-2016 годы – годы тотального доминирования "Серебряных стрел". "Конечно, я хотел бы выиграть, но с точки зрения команды гонка прошла успешно. У нас отличная машина и великолепная стратегия. Команда сработала безупречно, нужно продолжать также. А я еще смогу выиграть гонки", – поделился с прессой финн.

Третьим к финишу пришел Ферстаппен. Феттель – четвертый, пятый – Риккардо. Последний установил абсолютный рекорд трасы: 1:14:441! После Дэна, кстати, все закончили гонку уже круговыми. Настолько огромен отрыв в мощности лидеров. Сайнс – 7-й, Алонсо сразу за ним – настоящий праздник для местных болельщиков.

Результаты Гран-при Испании, общий зачет пилотов и Кубок конструкторов.

Интересные факты. Немецким инженерам есть чем гордиться: благодаря дублю в Испании моторы "Мерседес" за все время участия в Формуле-1 пересекли черту в 9000 очков – 9037 очков. И 90-й поул для немецкого шасси, кстати говоря. Первый ряд стартовой для "Мерседес" тоже 90-й. Силовые установки "Феррари" пока еще только готовятся разменять 8-ю тысячу – 4-я позиция Феттеля привезла парням из Маранелло 12 очков – до круглого числа остается 23 поинта. Зато с юбилеем можно поздравить "Ред Булл" – "бронза" Ферстаппена стала 150-м подиумом в истории команды. А Магнуссен в это воскресенье вошел в своеобразный "клуб ветеранов" – 100 очков в карьере Кева! С небольшим, но тоже успехом можно поздравить и Гасли – первый юбилей в высшем дивизионе – 10 Гран-при. Жаль, правда, что сошел, толком не начав борьбы.

Политика. Каталонский референдум за независимость не мог не повлиять на Гран-при Испании. После результатов волеизлияния жителей Барселоны встал вопрос: будет ли гонка и дальше проходить на Каталунье? В прессе пошли слухи о том, что этап сделают городским и перенесут в Мадрид. Президент автодрома Висенте Агилера решительно против: "Мы поддерживаем тесные отношения с Чейзом Кэри. Через несколько недель начнутся переговоры. Я буду изо всех сил бороться за то, чтобы гонка осталась в Барселоне". Напомним, за историю Ф-1 гонка проходила в нескольких городах Испании: Хересе, Валенсии, Хараме и последние 28 лет – в Барселоне.

Теперь Хэмилтон имеет отрыв от Феттеля в 18 очков – 95 против 78. Шатко, но уже что-то. "Мерседес" пока побеждает в Кубке Конструкторов – между ними и "Феррари" 27 поинтов. Через две недели нас ждет жемчужина этапа – команды будут соревноваться в Монако, на легендарной городской трассе Монте-Карло.