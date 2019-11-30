Хэмилтон обставил Боттаса и Ферстаппена в квалификация к Гран-при Абу-Даби

На автодроме Яс-Марина стартовала квалификация к Гран-при Абу-Даби – заключительному этапу чемпионата мира Формулы-1.
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Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон обеспечил себе поул-позицию в завтрашней гонке, показав лучший результат с минутой и 34,779 секунды.
Вторым завтра стартует водитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен (+0,360 секунды), а следом за ним — "Шарль Леклер" из Феррари (+0,440).
Валттери Боттас из "Мерседеса" пять раз выигрывал квалификации, его напарник Льюис Хэмилтон – четыре. Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен имеют в своем активе по два поула.
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Отметим, что заключительная гонка сезона Формулы состоится завтра, 1 декабря.
Ранее мы писали, что сын легенды Формулы-1 проехался на именитом болиде перед продажей. Болид Шумахера-старшего 2002 года продали на аукционе Sotheby’s в Абу-Даби в этом месяце.
Напомним, что Кубок конструкторов по итогу сезона "Мерседес" обеспечил себе еще 13 октября после Гран-при Японии – "Мерседес" в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.
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