Хэмилтон обставил Боттаса и Ферстаппена в квалификация к Гран-при Абу-Даби

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

На автодроме Яс-Марина стартовала квалификация к Гран-при Абу-Даби – заключительному этапу чемпионата мира Формулы-1.

Читайте также: в Формуле-1 в третий раз за год обновили рекорд по скорости пит-стопа: невероятное видео

Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон обеспечил себе поул-позицию в завтрашней гонке, показав лучший результат с минутой и 34,779 секунды.

Реклама

Вторым завтра стартует водитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен (+0,360 секунды), а следом за ним — "Шарль Леклер" из Феррари (+0,440).

Валттери Боттас из "Мерседеса" пять раз выигрывал квалификации, его напарник Льюис Хэмилтон – четыре. Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен имеют в своем активе по два поула.

Отметим, что заключительная гонка сезона Формулы состоится завтра, 1 декабря.

Ранее мы писали, что сын легенды Формулы-1 проехался на именитом болиде перед продажей. Болид Шумахера-старшего 2002 года продали на аукционе Sotheby’s в Абу-Даби в этом месяце.

Напомним, что Кубок конструкторов по итогу сезона "Мерседес" обеспечил себе еще 13 октября после Гран-при Японии – "Мерседес" в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

Смотрите также представление команд Формулы-1 в сезоне-2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама