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Хэмилтон обставил Боттаса на трассе в Сильверстоуне: все результаты Формулы-1

14 июля, 18:34

Главным неудачником гонки стал Феттель, из-за столкновения с Ферстаппеном финишировавший в хвосте

Льюис Хэмилтон празднует победу
Льюис Хэмилтон празднует победу. Фото: AFP

На трассе в Сильверстоуне завершилась гонка Гран-при Великобритании. Победу в ней одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второй результат показал его напарник Валттери Боттас. Третьим к финишу пришел гонщик "Феррари" Шарль Леклер. Себастьян Феттель попал в аварию в борьбе с Максом Ферстаппеном и финишировал только 16-м.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка

  • 1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 52 круга
  • 2. Валттери Боттас (Мерседес) +24,928
  • 3. Шарль Леклер (Феррари) +30,117
  • 4. Пьер Гасли (Ред Булл) +34,692
  • 5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +39,458
  • 6. Карлос Сайнс (Макларен) +53,639
  • 7. Даниэль Риккардо (Рено) +54,401
  • 8. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1.05,540
  • 9. Даниил Квят (Торо Россо) +1.06,720
  • 10. Нико Хюлькенберг (Рено) +1.12,733
  • 11. Ландо Норрис (Макларен) +1.14,281
  • 12. Александер Албон (Торо Россо) +1.15,617
  • 13. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) +1.21,086
  • 14. Джордж Расселл (Уильямс) +1 круг
  • 15. Роберт Кубица (Уильямс) +1 круг
  • 16. Себастьян Феттель (Феррари) +1 круг
  • 17. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) +1 круг
  • 18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) не финишировал
  • 19. Ромен Грожан (Хаас) не финишировал
  • 20. Кевин Магнуссен (Хаас) не финишировал

Личный зачет

ПилотКомандаОчки
1. Льюис ХэмилтонМерседес223
2. Валттери БоттасМерседес184
3. Макс ФерстаппенРед Булл136
4. Себастьян ФеттельФеррари123
5. Шарль ЛеклерФеррари120
6. Пьер ГаслиРед Булл55
7. Карлос Сайнс-младшийМакларен38
8. Кими РайкконенАльфа Ромео25
9. Даниэль РиккардоРено22
10. Ландо НоррисМакларен22

Кубок конструкторов

КомандаОчки
1. Мерседес407
2. Феррари243
3. Ред Булл191
4. Макларен60
5. Рено39
6. Альфа Ромео26
7. Рейсинг Пойнт19
8. Торо Россо19
9. Хаас Рейсинг16

Смотрите, как выглядят болиды Формулы-1

Как сообщалось ранее, в Формуле-1 произошла нелепая авария: Грожан разбил машину на пит-лейне. Гонщик "Хааса" сломал антикрыло, но смог продолжить свободные заезды.

Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро (в пересчете на нашу валюту – свыше миллиарда гривен), причем примерно пятая часть этой суммы – это поступления от спонсорских контрактов. Себастьян Феттель получает на семь миллионов меньше, однако практически все эти деньги – его зарплата в "Феррари". Немецкий гонщик уже давно известен тем, что стремится избегать спонсорских мероприятий.

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