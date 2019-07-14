Хэмилтон обставил Боттаса на трассе в Сильверстоуне: все результаты Формулы-1
Главным неудачником гонки стал Феттель, из-за столкновения с Ферстаппеном финишировавший в хвосте
На трассе в Сильверстоуне завершилась гонка Гран-при Великобритании. Победу в ней одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второй результат показал его напарник Валттери Боттас. Третьим к финишу пришел гонщик "Феррари" Шарль Леклер. Себастьян Феттель попал в аварию в борьбе с Максом Ферстаппеном и финишировал только 16-м.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка
- 1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 52 круга
- 2. Валттери Боттас (Мерседес) +24,928
- 3. Шарль Леклер (Феррари) +30,117
- 4. Пьер Гасли (Ред Булл) +34,692
- 5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +39,458
- 6. Карлос Сайнс (Макларен) +53,639
- 7. Даниэль Риккардо (Рено) +54,401
- 8. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1.05,540
- 9. Даниил Квят (Торо Россо) +1.06,720
- 10. Нико Хюлькенберг (Рено) +1.12,733
- 11. Ландо Норрис (Макларен) +1.14,281
- 12. Александер Албон (Торо Россо) +1.15,617
- 13. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) +1.21,086
- 14. Джордж Расселл (Уильямс) +1 круг
- 15. Роберт Кубица (Уильямс) +1 круг
- 16. Себастьян Феттель (Феррари) +1 круг
- 17. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) +1 круг
- 18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) не финишировал
- 19. Ромен Грожан (Хаас) не финишировал
- 20. Кевин Магнуссен (Хаас) не финишировал
Личный зачет
|Пилот
|Команда
|Очки
|1. Льюис Хэмилтон
|Мерседес
|223
|2. Валттери Боттас
|Мерседес
|184
|3. Макс Ферстаппен
|Ред Булл
|136
|4. Себастьян Феттель
|Феррари
|123
|5. Шарль Леклер
|Феррари
|120
|6. Пьер Гасли
|Ред Булл
|55
|7. Карлос Сайнс-младший
|Макларен
|38
|8. Кими Райкконен
|Альфа Ромео
|25
|9. Даниэль Риккардо
|Рено
|22
|10. Ландо Норрис
|Макларен
|22
Кубок конструкторов
|Команда
|Очки
|1. Мерседес
|407
|2. Феррари
|243
|3. Ред Булл
|191
|4. Макларен
|60
|5. Рено
|39
|6. Альфа Ромео
|26
|7. Рейсинг Пойнт
|19
|8. Торо Россо
|19
|9. Хаас Рейсинг
|16
Смотрите, как выглядят болиды Формулы-1
Как сообщалось ранее, в Формуле-1 произошла нелепая авария: Грожан разбил машину на пит-лейне. Гонщик "Хааса" сломал антикрыло, но смог продолжить свободные заезды.
Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро (в пересчете на нашу валюту – свыше миллиарда гривен), причем примерно пятая часть этой суммы – это поступления от спонсорских контрактов. Себастьян Феттель получает на семь миллионов меньше, однако практически все эти деньги – его зарплата в "Феррари". Немецкий гонщик уже давно известен тем, что стремится избегать спонсорских мероприятий.
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