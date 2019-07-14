Хэмилтон обставил Боттаса на трассе в Сильверстоуне: все результаты Формулы-1

Главным неудачником гонки стал Феттель, из-за столкновения с Ферстаппеном финишировавший в хвосте

Льюис Хэмилтон празднует победу. Фото: AFP

На трассе в Сильверстоуне завершилась гонка Гран-при Великобритании. Победу в ней одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второй результат показал его напарник Валттери Боттас. Третьим к финишу пришел гонщик "Феррари" Шарль Леклер. Себастьян Феттель попал в аварию в борьбе с Максом Ферстаппеном и финишировал только 16-м.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 52 круга

2. Валттери Боттас (Мерседес) +24,928

3. Шарль Леклер (Феррари) +30,117

4. Пьер Гасли (Ред Булл) +34,692

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +39,458

6. Карлос Сайнс (Макларен) +53,639

7. Даниэль Риккардо (Рено) +54,401

8. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1.05,540

9. Даниил Квят (Торо Россо) +1.06,720

10. Нико Хюлькенберг (Рено) +1.12,733

11. Ландо Норрис (Макларен) +1.14,281

12. Александер Албон (Торо Россо) +1.15,617

13. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) +1.21,086

14. Джордж Расселл (Уильямс) +1 круг

15. Роберт Кубица (Уильямс) +1 круг

16. Себастьян Феттель (Феррари) +1 круг

17. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) +1 круг

18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) не финишировал

19. Ромен Грожан (Хаас) не финишировал

20. Кевин Магнуссен (Хаас) не финишировал

Личный зачет

Пилот Команда Очки 1. Льюис Хэмилтон Мерседес 223 2. Валттери Боттас Мерседес 184 3. Макс Ферстаппен Ред Булл 136 4. Себастьян Феттель Феррари 123 5. Шарль Леклер Феррари 120 6. Пьер Гасли Ред Булл 55 7. Карлос Сайнс-младший Макларен 38 8. Кими Райкконен Альфа Ромео 25 9. Даниэль Риккардо Рено 22 10. Ландо Норрис Макларен 22

Кубок конструкторов

Команда Очки 1. Мерседес 407 2. Феррари 243 3. Ред Булл 191 4. Макларен 60 5. Рено 39 6. Альфа Ромео 26 7. Рейсинг Пойнт 19 8. Торо Россо 19 9. Хаас Рейсинг 16

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Как сообщалось ранее, в Формуле-1 произошла нелепая авария: Грожан разбил машину на пит-лейне. Гонщик "Хааса" сломал антикрыло, но смог продолжить свободные заезды.

Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро (в пересчете на нашу валюту – свыше миллиарда гривен), причем примерно пятая часть этой суммы – это поступления от спонсорских контрактов. Себастьян Феттель получает на семь миллионов меньше, однако практически все эти деньги – его зарплата в "Феррари". Немецкий гонщик уже давно известен тем, что стремится избегать спонсорских мероприятий.

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