Хэмилтон отомстил Боттасу за Австралию: результаты Гран-при Бахрейна
Поломка у гонщика "Феррари" позволила "Мерседесу" опять оккупировать первые два места
На автодроме "Сахир завершился второй этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Победу в гонке одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул Шарль Леклер из "Феррари, долгое время лидировавший, однако потерявший позиции из-за поломки гибридной части силовой установки. Напарник Леклера Себастьян Феттель финишировал пятым после разворота, поломки переднего крыла, и, как следствие, лишнего пит-стопа.
Напомним, первую гонку сезона в Австралии выиграл Боттас, обставив Хэмилтона. В этот британец взял у напарника реванш. Но в общем зачете Боттас на очко опережает Льюиса.
Гран-при Бахрейна. 31 марта
- 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 57 кругов
- 2. Валттери Боттас ("Мерседес") +2,980
- 3. Шарль Леклер ("Феррари") +6,131
- 4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +6,408
- 5. Себастьян Феттель ("Феррари") +36,068
- 6. Ландо Норрис ("Макларен") +45,754
- 7. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +47,470
- 8. Пьер Гасли ("Ред Булл") +58,094
- 9. Александр Албон ("Торо Россо") +62,697
- 10. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +63,696
- 11. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +64,599
- 12. Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг
- 13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг
- 14. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1 круг
- 15. Джордж Расселл ("Уильямс") +1 круг
- 16. Роберт Кубица ("Уильямс") +2 круга
Сошли:
- Нико Хюлькенберг ("Рено")
- Даниэль Риккардо ("Рено")
- Карлос Сайнс-младший ("Макларен")
- Ромен Грожан ("Хаас)
Как сообщалось ранее, чемпион Формулы-1 освободил разум и выпрыгнул с летящего самолета.
Также сообщалось, что умер человек, дававший старт всем гонкам Формулы-1.
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