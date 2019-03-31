Хэмилтон отомстил Боттасу за Австралию: результаты Гран-при Бахрейна

Поломка у гонщика "Феррари" позволила "Мерседесу" опять оккупировать первые два места

Хэмилтон выиграл гонку в Бахрейне. Фото: AFP

Хэмилтон отомстил Боттасу за Австралию: результаты Гран-при Бахрейна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0f8/84d/5ca0f884dba85.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0f8/84d/5ca0f884dba85.png 2019-03-31T20:32:57+03:00 Формула 1 Поломка у гонщика "Феррари" позволила "Мерседесу" опять оккупировать первые два места

На автодроме "Сахир завершился второй этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Победу в гонке одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул Шарль Леклер из "Феррари, долгое время лидировавший, однако потерявший позиции из-за поломки гибридной части силовой установки. Напарник Леклера Себастьян Феттель финишировал пятым после разворота, поломки переднего крыла, и, как следствие, лишнего пит-стопа.

Напомним, первую гонку сезона в Австралии выиграл Боттас, обставив Хэмилтона. В этот британец взял у напарника реванш. Но в общем зачете Боттас на очко опережает Льюиса.

Гран-при Бахрейна. 31 марта

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 57 кругов

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +2,980

3. Шарль Леклер ("Феррари") +6,131

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +6,408

5. Себастьян Феттель ("Феррари") +36,068

6. Ландо Норрис ("Макларен") +45,754

7. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +47,470

8. Пьер Гасли ("Ред Булл") +58,094

9. Александр Албон ("Торо Россо") +62,697

10. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +63,696

11. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +64,599

12. Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг

14. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1 круг

15. Джордж Расселл ("Уильямс") +1 круг

16. Роберт Кубица ("Уильямс") +2 круга

Сошли:

Нико Хюлькенберг ("Рено")

Даниэль Риккардо ("Рено")

Карлос Сайнс-младший ("Макларен")

Ромен Грожан ("Хаас)

Как сообщалось ранее, чемпион Формулы-1 освободил разум и выпрыгнул с летящего самолета.

Также сообщалось, что умер человек, дававший старт всем гонкам Формулы-1.

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