Хэмилтон по-чемпионски закрыл сезон Формулы-1, выиграв Гран При Абу-Даби

Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем, последней гонки в этом сезоне, Гран-при Абу-Даби. Ранее Хэмилтон обставил Боттаса и Ферстаппена в квалификации к Гран-при Абу-Даби.
На втором месте финишировал болид "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Третья позиция у пилота "Феррари" Шарля Леклера. Однако монегаска могут дисквалифицировать, ведь перед началом гонки делегат ФИА обнаружил существенные расхождения в данных команды и количестве топлива в баке болида Леклера.
Если Леклера дисквалифицируют, то на третье место поднимется Валттери Боттас из "Мерседеса". Пилот "Феррари" Себастьян Феттель завершил гонку на пятой позиции.
Ранее мы писали, что сын легенды Формулы-1 проехался на именитом болиде перед продажей. Болид Шумахера-старшего 2002 года продали на аукционе Sotheby’s в Абу-Даби в этом месяце.
Напомним, что Кубок конструкторов по итогу сезона "Мерседес" обеспечил себе еще 13 октября после Гран-при Японии – "Мерседес" в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.
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