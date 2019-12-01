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Хэмилтон по-чемпионски закрыл сезон Формулы-1, выиграв Гран При Абу-Даби

1 декабря, 17:28

В последней гонке сезона не обошлось без скандала

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон / Фото: AFP

Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем, последней гонки в этом сезоне, Гран-при Абу-Даби. Ранее Хэмилтон обставил Боттаса и Ферстаппена в квалификации к Гран-при Абу-Даби.

На втором месте финишировал болид "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Третья позиция у пилота "Феррари" Шарля Леклера. Однако монегаска могут дисквалифицировать, ведь перед началом гонки делегат ФИА обнаружил существенные расхождения в данных команды и количестве топлива в баке болида Леклера.

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Если Леклера дисквалифицируют, то на третье место поднимется Валттери Боттас из "Мерседеса". Пилот "Феррари" Себастьян Феттель завершил гонку на пятой позиции.

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Ранее мы писали, что сын легенды Формулы-1 проехался на именитом болиде перед продажей. Болид Шумахера-старшего 2002 года продали на аукционе Sotheby’s в Абу-Даби в этом месяце.

Напомним, что Кубок конструкторов по итогу сезона "Мерседес" обеспечил себе еще 13 октября после Гран-при Японии – "Мерседес" в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

Смотрите также представление команд Формулы-1 в сезоне-2019

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Формула-1 Льюис Хэмилтон

Источник: Сегодня|Спорт

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