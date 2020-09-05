Хэмилтон с рекордом трассы выиграл квалификацию Гран-при Италии: видео

За чемпионом в Монце пристроился его напарник Боттас, а третье место неожиданно занял Сайнс

В Монце завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-1. Ее победителем c рекордом трассы стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших неожиданно замкнул Карлос Сайнс на "Макларене". При этом гонщик "Ред Булл" Ферстаппен, накануне попавший в аварию, показал пятое время. А вот четырехкратный чемпион мира из "Феррари" Себастьян Феттель оказался лишь семнадцатым.

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Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.18,887

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,069

3. Карлос Сайнс ("Макларен") +0,808

4. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +0,833

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,908

6. Ландо Норрис ("Макларен") +0,933

7. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,977

8. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,162

9. Александр Албон ("Ред Булл") +1,203

10. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,290

Не вышли в третий сегмент

11. Даниил Квят ("Альфа Таури") +1,282

12. Эстебан Окон ("Рено") +1,347

13. Шарль Леклер ("Феррари") +1,386

14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +2,039

15. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,686

Не вышли во второй сегмент

16. Ромен Грожан ("Хаас") +2,252

17. Себастьян Феттель ("Феррари") +2,264

18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +2,319

19. Джордж Расселл ("Уильямс") +2,700

20. Николас Латифи ("Уильямс") +2,830

"Сегодня команда выступила фантастически с точки зрения выпуска болидов на трассу. Это было нелегко, ведь вы видели, как мы все были близки. Для чистого круга требовалось много усилий. Мне кажется, все удалось", – приводит слова Льюиса Хэмилтона после победной квалификации Sky Sports

Реклама Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Напомним, на прошлой неделе Хэмилтон выиграл гонку в Бельгии, а вот в его земляка из "Уильямса" британца Джорджа Расселла влетело "сумасшедшее" колесо.

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