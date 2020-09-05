Хэмилтон с рекордом трассы выиграл квалификацию Гран-при Италии: видео

В Монце завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-1. Ее победителем c рекордом трассы стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших неожиданно замкнул Карлос Сайнс на "Макларене". При этом гонщик "Ред Булл" Ферстаппен, накануне попавший в аварию, показал пятое время. А вот четырехкратный чемпион мира из "Феррари" Себастьян Феттель оказался лишь семнадцатым.
Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация
- 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.18,887
- 2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,069
- 3. Карлос Сайнс ("Макларен") +0,808
- 4. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +0,833
- 5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,908
- 6. Ландо Норрис ("Макларен") +0,933
- 7. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,977
- 8. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,162
- 9. Александр Албон ("Ред Булл") +1,203
- 10. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,290
Не вышли в третий сегмент
- 11. Даниил Квят ("Альфа Таури") +1,282
- 12. Эстебан Окон ("Рено") +1,347
- 13. Шарль Леклер ("Феррари") +1,386
- 14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +2,039
- 15. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,686
Не вышли во второй сегмент
- 16. Ромен Грожан ("Хаас") +2,252
- 17. Себастьян Феттель ("Феррари") +2,264
- 18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +2,319
- 19. Джордж Расселл ("Уильямс") +2,700
- 20. Николас Латифи ("Уильямс") +2,830
"Сегодня команда выступила фантастически с точки зрения выпуска болидов на трассу. Это было нелегко, ведь вы видели, как мы все были близки. Для чистого круга требовалось много усилий. Мне кажется, все удалось", – приводит слова Льюиса Хэмилтона после победной квалификации Sky Sports
Напомним, на прошлой неделе Хэмилтон выиграл гонку в Бельгии, а вот в его земляка из "Уильямса" британца Джорджа Расселла влетело "сумасшедшее" колесо.
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