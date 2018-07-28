Дождь внес коррективы в итоговое положение пилотов на старте завтрашней гонки

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас. Тройку лучших замкнул финский пилот "Феррари" Кими Райкконен.

Из-за дождя в третий сегмент квалификации не пробился Даниэль Риккардо из "Ред Булл", зато неожиданно высоко оказались пилоты "Торо Россо" Пьер Гасли и Брендон Хартли.

Перед стартом гонки Хэмилтон возглавляет личный зачет гонщиков, опережая Себастьяна Феттеля из "Феррари" на 17 очков.

Квалификация Гран-при Венгрии:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")

2. Валттери Боттас ("Мерседес")

3. Кими Райкконен ("Феррари")

4. Себастьян Феттель ("Феррари")

5. Карлос Сайнс ("Рено")

6. Пьер Гасли ("Торо Россо")

7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

8. Брендон Хартли ("Торо Россо")

9. Кевин Магнуссен ("Хаас")

10. Ромен Грожан ("Хаас")

11. Фернандо Алонсо ("Макларен")

12. Даниэль Риккардо ("Ред Булл")

13. Нико Хюлькенберг ("Рено")

14. Маркус Эрикссон ("Заубер")

15. Лэнс Стролл ("Уильямс")

16. Стоффель Вандорн ("Макларен")

17. Шарль Леклер ("Заубер")

18. Эстебан Окон ("Форс Индия")

19. Серхио Перес ("Форс Индия")

20. Сергей Сироткин ("Уильямс)